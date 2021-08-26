Alexander Sörloth La Liga'ya gitti
İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad, Norveçli Alexander Sörloth'u sezon sonuna kadar kiraladı.
26/08/2021
İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad, Norveçli Alexander Sörloth'u sezon sonuna kadar kiraladı.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen 25 yaşındaki golcü oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
Norveçli futbolcu, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkmış, 33 gol atmıştı.