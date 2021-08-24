Alexander Sörloth, Real Sociedad'a kiralandı

Alexander Sörloth'un yeni takımı İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad oldu. RB Leipzig, Norveçli golcüyü İspanyol ekibine kiraladı.

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24/08/2021

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Alexander Sörloth, Real Sociedad'a kiralandı

Fenerbahçe'nin en güçlü forvet adaylarından olan Alexander Sörloth, La Liga'nın yolunu tuttu. Uzun süredir bu transferi bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, Norveçli golcünün Real Sociedad'a gitmesini üzüntüyle karşıladı.

1 YIL BOYUNCA REAL SOCIEDAD FORMASI GİYECEK

RB Leipzig forması giyen Alexander Sörloth'un merakla beklenen geleceği netlik kazandı. Bundesliga ekibi, Norveçli golcüyü İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad'a 1 yıllık kiraladı.

FENERBAHÇE İDDİALARI VARDI

Sörloth'u Türkiye'den Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği iddia ediliyordu.

24/08/2021 09:30
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TAGS: Alexander Sörloth
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