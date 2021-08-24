Alexander Sörloth, Real Sociedad'a kiralandı
Alexander Sörloth'un yeni takımı İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad oldu. RB Leipzig, Norveçli golcüyü İspanyol ekibine kiraladı.
24/08/2021
Fenerbahçe'nin en güçlü forvet adaylarından olan Alexander Sörloth, La Liga'nın yolunu tuttu. Uzun süredir bu transferi bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, Norveçli golcünün Real Sociedad'a gitmesini üzüntüyle karşıladı.
1 YIL BOYUNCA REAL SOCIEDAD FORMASI GİYECEK
RB Leipzig forması giyen Alexander Sörloth'un merakla beklenen geleceği netlik kazandı. Bundesliga ekibi, Norveçli golcüyü İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad'a 1 yıllık kiraladı.
FENERBAHÇE İDDİALARI VARDI
Sörloth'u Türkiye'den Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği iddia ediliyordu.