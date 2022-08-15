Alexis Sanchez ilk maçına çıktı, Marsilya 1 puana razı oldu
Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, Brest deplasmanından beraberlikle ayrıldı.
15/08/2022
NTV
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, deplasmanda Brest ile 1-1 berabere kaldı.
Teknik direktörlüğünü Hırvat Igor Tudor'un üstlendiği Olimpik Marsilya, konuk olduğu Brest karşısında 38. dakikada Nuno Tavares'in golüyle 1-0 öne geçti.
Brest, Pierre Lees-Melou'in 61. dakikada kaydettiği gol ile beraberliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi.
Olimpik Marsilya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Cengiz Ünder, ikinci yarının başında yerini Alexis Sanchez'e bıraktı.