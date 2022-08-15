Alexis Sanchez ilk maçına çıktı, Marsilya 1 puana razı oldu

Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, Brest deplasmanından beraberlikle ayrıldı.

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15/08/2022
NTV

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Alexis Sanchez ilk maçına çıktı, Marsilya 1 puana razı oldu

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, deplasmanda Brest ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktörlüğünü Hırvat Igor Tudor'un üstlendiği Olimpik Marsilya, konuk olduğu Brest karşısında 38. dakikada Nuno Tavares'in golüyle 1-0 öne geçti.

Brest, Pierre Lees-Melou'in 61. dakikada kaydettiği gol ile beraberliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi.

Olimpik Marsilya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Cengiz Ünder, ikinci yarının başında yerini Alexis Sanchez'e bıraktı.

15/08/2022 09:33
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TAGS: Marsilya, Cengiz Ünder, Maç,
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