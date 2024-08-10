Alexis Sanchez transferi tamam: 1 yıllık imza
Adı zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan Alexis Sanchez, 13 yıl sonra Udinese'ye geri döndü. İtalyan ekibi, Alexis Sanchez ile 1 senelik sözleşme imzaladı.
10/08/2024
Son olarak Inter forması giyen ve Türk kulüplerine de yazılan Alexis Sanchez, Udinese'ye geri döndü. Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre deneyimli futbolcu, eski takımı Udinese ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
ALEXIS SANCHEZ 13 YIL SONRA UDINESE'YE DÖNDÜ
Alexis Sanchez böylece 13 yıl aranın ardından İtalyan ekibine dönmüş oldu.
Udinese, Şilili yıldızı 2011-12 sezonu başında Barcelona'ya 26 milyon euro karşılığında satmıştı.