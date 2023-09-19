Alex'ten Fenerbahçe sözleri

Alex de Souza, Fenerbahçe dönemiyle ilgili ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''3 yıl kalmam gerekiyordu ama 8 yıl kaldım''

"Brezilya'dan Türkiye'ye gitmeye ikna oldum çünkü Fenerbahçe'nin önerdiği kontrat dehşet verici şekilde iyiydi. Bu teklife asla 'hayır' diyemezdim. Yirmiden fazla uçak biletim, iki araba, bir ev, maç başı ücretlerim ve asist ödüllerim vardı. Avrupa'nın en iyi kulüplerinin verdiği gibi bir kontrattı. Fenerbahçe'de 3 yıl kalmam gerekiyordu ama 8 yıl kaldım." dedi.

Alex de Souza, "Fenerbahçe'deki ilk kontratım bittiğinde 30 yaşımdaydım. O dönemde Borussia Dortmund, Hertha Berlin ve Benfica ile görüştüm. Fenerbahçe'den ayrılmaya değip değmeyeceğini düşündüm ve Fenerbahçe'de kaldım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla 344 maça çıkan Alex, 171 gol atıp 146 da asiste imza atmış salı lacivertli taraftarların gönlünde taht kurmuştu.