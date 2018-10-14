Aleyna Tilki 500 bin TL'yi kaptırdı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, kendisine gelen bir reklam filmi teklifini oyuncu Burcu Biricik'e kaptırdı

Geçen günlerde dünyaca ünlü markanın reklam yüzü olan ve 1 milyon TL gelir elde eden Aleyna Tilki'ye yeni bir teklif daha geldi.

Aleyna Tilki, bir çorap firmasından reklam filmi teklifi aldı. Ancak genç şarkıcı bu fırsatı oyuncu Burcu Biricik'e kaptırdı.

500 BİN TL'YE BURCU'YA KAPTIRDI

Yaşı nedeniyle kadınsı görünmek istemediği için teklifi düşüneceğini söyleyen Aleyna Tilki, o sırada markanın Burcu Biricik'le 500 bin TL'ye anlaştığını öğrendi.