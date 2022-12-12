Aleyna Tilki ateş püskürdü: Her sakallının masum olacağına inanacak kadar eğitimsizsiniz

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki adamla evlendirmesine tepki çığ gibi büyüyorken Twitter’da ‘Bekir Tiryaki’ adlı hesaptan “15 yaşındaki Aleyna Tilki yarı çıplak sarhoş masasına meze olunca sanat. 18 yaşındaki hafız evlenip yuva kurunca çocuk” diye mesaj atıldı.

“HEPİNİZ POTANSİYEL SUÇLUSUNUZ”

Mesajı alıntılayan şarkıcı ise ateş püskürdü: “15 yaşımdaki halime meze diyebilecek kadar vicdansız ve her sakallının masum olduğunu savunacak kadar eğitimsizsiniz… O yavrunun başına neler geldiği ortada. Konuyu nasıl başka bir çocukluk hikayesiyle çarpıtmaya çalışırsınız? Hepiniz potansiyel suçlusunuz. Hepinize dava açıcam.”

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12/12/2022 09:21