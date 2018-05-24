Aleyna Tilki bezdirdi; set çalışanını ağlattı

Aleyna Tilki, Yıldız Tilbe'nin yeni albümünde seslendirdiği "Yalnız Çiçek" şarkısına klip çekti. Yönetmen koltuğuna kendisi oturan şarkıcı klibin setinde çalışanları bezdirdi

Katıldığı ses yarışması ile adını duyuran ve geçtiğimiz aylarda 18 yaşına basan Aleyna Tilki, yönetmen koltuğuna oturdu.

Seren Serengil yorumcusu olduğu Duymayan Kalmasın programında, aldığı duyumlara göre Aleyna Tilki'nin klip çekimleri esnasında çalışanları canından bezdirdiğini iddia ettirdi.

İSTEDİĞİ HER ŞEYDEN VAZGEÇTİ

Tilki'nin klip çekimi boyunca istediği her şeyden kısa süre sonra vazgeçtiğini söyleyen Seren Serengil, "Oruç tutan insanları çok zor durumda bırakmış. Hazırlıktan önce makyaj ekibine pembe tonlarda makyaj istiyorum ona göre malzeme getirin dedikten sonra çekim günü pembeden vazgeçmiş. Daha sonra saçlarının kısa kesilmesini istemiş ancak bu isteğinden de vazgeçerek yeniden saçlarının uzatılmasını söylemiş" dedi.

SET ÇALIŞANINI AĞLATTI

Açıklamalarına devam eden Serengil, genç şarkıcının çekimlerde bir çalışanı ağlattığını da söyledi. Bilgileri aldığı kişide bu anların görüntülerinin de olduğu söyleyen Serengil, görüntülerin peşine düşeceklerini de sözlerine ekledi.

LOS ANGELES'A GİTTİ

Aleyna Tilki, tamamladığı klibin renk ve montaj ayarları için dün Los Angeles'a gitti. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Tilki, "Los Angeles bekle bizi. Klibi tamamlamaya geliyorum" dedi.

İDDİALARINI GERİ ALDI

Klibi çekmeden önce Türkiye'de izlenebilecek en klip olacağını iddia eden Tilki, çekimlerin ardından video çekerek "Dün öyle bir klip çektik ki yönetmen ben olarak. Bugüne kadar izlediğiniz en iyi klip olabilir. Yani en iyi kliplerden biri demek istedim" diye toparlamaya çalıştı.