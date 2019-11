Aleyna Tilki: Bu kariyere çok şey borçluyum

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Aleyna Tilki, bir hayranından gelen mesajı takipçileriyle paylaştı. "İyi ki beni sevdiniz" diyen genç şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Her gün böyle resimler yapıp yolluyorsunuz. Her gün içimdeki rengarenk çocuğun başka bir rengini bana hatırlatıyorsunuz. İyi ki beni sevdiniz, iyi ki ben de sizin pembe Aleyna'nız oldum. Bu kariyere, beni çocukluğumla kavuşturduğu için çok şey borçluyum. Ve beni seven o güzel, özel kalplere. Kalbin güzelini görebilene ne mutlu! Şükür."a

20/11/2019 17:04