Aleyna Tilki ev halini paylaştı

Sen Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’, ‘Cevapsız Çınlama’ gibi şarkılarıyla tanınan 22 yaşındaki Aleyna Tilki, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettiriyor.

Son olarak Serdar Ortaç’ın ‘Ayrı Gitme’sini seslendiren Tilki, dün sosyal medyada hesabından şarkıyla ilgili paylaşım yaptı.

Mutfakta süt içen genç şarkıcı fotoğraflarına “Yeni şarkım Ayrı Gitme yazınıza enerji kattı mı? İki yıldır çıkmayı bekliyordu” notunu düştü.

Pozlarına beğeni yağan Aleyna Tilki’ye modacı Ece Sükan “Herkes alkol içerken biz” yorumunu yaptı.