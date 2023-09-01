Aleyna Tilki GameX’te Binlerce Oyun Tutkununu Şarkılarıyla Coşturdu

Bu yıl 17’nci kez düzenlenenen Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2023’ün sürprizi Aleyna Tilki oldu. Genç yıldız, dijital oyun tutkunlarının buluşma noktası GameX 2023’deki PUBG Mobile standında bir konser verdi. Binlerce genç dillerinden düşürmedikleri şarkıları coşku içinde izlerken, konser renkli görüntülere sahne oldu. Gençler Aleyna Tilki’ye yoğun sevgi gösterilerinde bulunurken, konser sonrası yüzlerce genç fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

En Eğlenceli Fuar “GameX”

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2023’ün ikinci gününde de binlerce oyun sever fuar alanına akın etti. En yeni dijital oyunlar ilk kez oyun tutkunlarıyla buluşurken, eğlence dolu fuar 2 Eylül Cumartesi gününe kadar sürecek.

Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerin en kapsamlı dijital oyun fuarı olma özelliğini taşıyan ve oyun tutkunlarını bir kez daha buluşturan GameX, Rönesans Fuarcılık tarafından bu yıl 17’nci kez düzenleniyor. GameX 2023’e yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markaları katılıyor. GameX 2023’e her yıl olduğu gibi bu yıl da 100 bin üzerinde dijital oyun tutkununun katılımı bekleniyor.

Ödüllü Turnuvalar sürüyor

Dijital oyun sektörünün en büyük buluşmalarından biri olarak gösterilen GameX 2023’te katılımcı markaların stantlarıyla birlikte, espor turnuvaları, konserler, fenomen buluşmaları, B2B “Developer Conference”, seminerler, paneller, indie alanları, drone yarışları, Geek Bazaar alanı, ödüllü cosplay yarışmaları ve çizgi roman/kitap bölümleri de düzenleniyor.

Cosplay yarışması için hazırlandılar

Bölgenin en büyük Cosplay yarışmasının da gerçekleşeceği GameX’te yarışmaya katılan Cosplay’ler birbirinden ilginç kostümleriyle fuarın ilgi odaklarının başında geldiler.

Dünyanın markası GameX’te

GameX 2023’ün katılımcıları arasında PUBG Mobile’ın yapımcısı dünya devi Tencent Games, Undawn, Papara, Vatan Game, Funverse Games, RedBull, YTU GamesUp, Game+, Arma Computer, Hawk Chair, Quantum Gaming, Ortombo, GGAmigo, White Wolves, Teto Games, TDL, Hado ve daha birçok marka bulunuyor.