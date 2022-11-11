Aleyna Tilki Hakkında Konuştu

Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülenen Yeliz Yeşilmen, "Aleyna Tilki'ye iki tokat atmak istiyorum" sözleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yeliz Yeşilmen, "Ben Adanalıyım, Adanalı damarım var. Dilim sivri, patavatsızım, yay burcuyum asla lafımı kimseden esirgemem. Dilimin ayarı yok" dedi.

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Basın mensupları ile sohbet eden Yeliz Yeşilmen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ali Uğur Akbaş ile boşanan şarkıcı, "Bekarlık sultanlık mı?" sorusuna "Pek bekar gibi hissedemedim ama olsun. Ayrılsak da beraberiz. Ali Bey (eski eşi) ile aramızda aşk falan yok. Çocuklarımız var. Sık sık görüşüp, yemek yiyoruz ama aşk meşk yok" yanıtını verdi.

ALEYNA TİLKİ HAKKINDA KONUŞTU

"Aleyna Tilki'ye iki tokat atmak istiyorum" açıklaması sorulan Yeşilmen, "Evet, şımarıklığı yüzünden... Aptal sorulardan çok sıkıldığım için... Dilimin ayarı yok. Hiçbir şey planlı programlı değil. Her şey hızlı hızlı" şeklinde konuştu.

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11/11/2022 09:27