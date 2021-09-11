Aleyna Tilki hastanelik oldu

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, çıktığı tatil sonrasında koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Karantina altına alınan Havva Öztel, koronavirüsü atlattıktan sonra kızlarına kavuşmuştu.

"HASTA BEBEK"

Yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Aleyna Tilki, hastane odasından bir fotoğrafını Instagram'dan hikaye olarak paylaştı. Koluna bağlı serumla paylaşım yapan Aleyna Tilki, hikayesine "Hasta bebek" notunu düştü.

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11/09/2021 13:21