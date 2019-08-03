Aleyna Tilki: Hoşgörü ve anlayış kaldı mı?

Şarkı sözlerini kendisi yazan ve hatta bazı şarkılarının kliplerini de bizzat kendisi çeken Aleyna Tilki, instagram hesabından zaman zaman şiir tadında paylaşımlarda bulunuyor. Çoğu zaman sadece kendisinin anlayacağı satırları takipçilerine ulaştıran Tilki, her ne kadar tüm paylaşımlarına çok sayıda beğeni ve yorum alsa da bazı takipçileri genç şarkıcının ne demek istediğini anlamadığını belirtiyor. İşte Aleyna’nın o sözleri:

“Hoşgörü ve anlayış kaldı mı? Bir de yanında tertemiz, safça akan sulardan… Varsa bir parça onlardan alayım. Yoksa yemem bir şey, başka şeylere artık iştahım kalmadı. Bir de Venüs'ü solumak isterim, beni oraya götürmeyen bir denize de kolayca açılamam artık…”