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Aleyna Tilki Instagram'ı salladı

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01/11/2019

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Aleyna Tilki Instagram'ı salladı

Aleyna Tilki, Instagram hesabından Cadılar Bayramı için giydiği kostümle çekinmiş fotoğraflarını paylaştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen 19 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu defa da Cadılar Bayramı için giydiği kostümü takipçileriyle paylaştı.

Her paylaşımıyla kendinden söz ettirmeyi başaran Tilki yine çok konuşulacak.

"Zirvede sıkılıyorum"

Önceki paylaşımlarından birinde fotoğrafın altına yazdığı mesaj olay olmuştu.

19 yaşındaki şarkıcı yerde otururken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp, altına "Yine yerdeyim çünkü zirve yeterince serseri değil, sıkılıyorum" notunu düşmüştü. Aleyna Tilki'nin, bu sözleri ile diğer popçulara gönderme yaptığı iddia edilmişti.

01/11/2019 19:58
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TAGS: Aleyna Tilki Instagram’ı salladı, haber, kıbrısü,
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