Aleyna Tilki kazandığını kıyafete yatırıyor

Eylem İpek Şafak ile Benden Duymuş Olmayın köşesinde bu hafta...

Aleyna Tilki, kazandığı tüm parayı alışverişe yatırıyormuş. Geçtiğimiz günlerde yeni yıl alışverişi için Zincirlikuyu’daki bir AVM’ye giden şarkıcı, ünlü bir markadan kendisine 100 bin liralık alışveriş yapmış.

Ailesinin ve çevresindekilerin “Birikim yap” demesine aldırmayan Tilki, dünyaca ünlü markaların müdürleriyle iletişime geçiyor, onlardan yeni gelen ürünleri ilk kendisine haber vermelerini istiyormuş. Mağaza müdürleri de şarkıcıyı bu konuda bilgilendiriyormuş.

05/01/2020 12:23