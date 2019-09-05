Aleyna Tilki kendini boyadı!

Yaptığı paylaşımlar ve söylemleri ile adından sıkça söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

AVM'de arkadaşları ile bir araya gelen Aleyna Tilki, ekim ayında Amerika'ya gideceğini, bir süre orada kalıp eğitim alacağını söyledi.

Göbek bölgesindeki boya dikkat çeken güzel şarkıcı, "Evde boya yapıyordum. Canım sıkıldı kendime de boya sürdüm. Sonrasında silmeye üşendiğim için böyle dışarı çıktım" açıklamasında bulundu.

Aleyna Tilki'yi kendisini boyamış halde gören sevenleri, şaşkınlıklarını gizleyemezken, genç şarkıcı ile uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdiler.