Aleyna Tilki: Ne giydiğim sizi ilgilendirmez

Aleyna Tilki magazin gündeminden düşmüyor. Her yaptığı ile gündeme gelen Aleyna Tilki sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki gerek giydiği cesur kıyafetler gerekse verdiği iddialı pozlar ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz gün Etiler’deki bir mekandan çıkarken mini eteğiyle zor anlar yaşayan Aleyna Tilki gündeme gelmişti. Aleyna Tilki instagram hesabından yaptığı bir açıklama ile yaşananlara tepki gösterdi.

Aleyna Tilki yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Dünkü habere verilen tepkileri görünce ben.Sizin teşir olarak nitelendirdiğiniz fotoğraflarımın hepsi profosyonel bi ekiple yaptığım stylingler ve çekimlerdir (ne giyineceğim sizi zaten asla ilgilendirmez) ama bu benden habersiz çekilen fotoğraf magazincilik değil sınır ihlalidir… Ve bu fotoğrafı çekip servis edeni değil de ‘beni’ hedef gösteren kitlenin samimiyetsizliği zaten ortadadır…

Ben o kitlenin kendi yetersizliklerine asla hassasiyet göstermeyeceğimi son kez söylüyorum… Hepiniz bedenlerin ötesindeki hikayeleri seve seve göreceksiniz! Son şarkımda da gayet duygu dünyasını hakikatle aktardığımı düşünüyorum. Kalbime güveniyorum."

Bu habere tepkiniz:



22/11/2022 21:35