Aleyna Tilki: Psikolojik destek almamam en büyük hatam oldu!

Aleyna Tillki, geçtiğimiz aylarda Amerikan müzik dergisi Billboard'a röportaj vermiş, ardından Instagram hesabından odasında iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçtiği bir pozu yayınlamıştı.

Ünlü şarkıcı, gelen tepkilere ise "Eğer algınız önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard’a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır. Dedelerimiz annane babanelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti. Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim" cevabını vermişti.

"GERÇEKLERİ SÖYLEMEK ZORUNDA KALDIM"

Daha sonra yazdıklarına açıklık getiren şarkıcı, “Sosyal medyada sosyal deneyler yapıyorum. Billboard’a röportaj veren ilk Türk kadın hatta insan ben oldum. Bu benim için çok heyecanlıydı. Bana kadın idollerimi sorduklarında Selda Bağcan’dan bahsetme şansım oldu. Hayallerinin peşinden giden kadınlarla röportaj yapmak istemişler ve beni seçtiler. Benim için çok onur verici bir şeydi. Ertesi gün de fotoğraf paylaştım. Herkes o fotoğrafı konuştu ama kimse Billboard’a verdiğim röportajı, anlattığım şeyleri konuşmadı. Öyle olunca ben de gerçekleri söylemek zorunda kaldım" şeklinde konuşmuştu.

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06/10/2022 09:00