Aleyna Tilki yine iddialı konuştu

İstanbul'da bir kafede görüntülenen Aleyna Tilki gazetecilerin sorularına yine iddialı yanıtlar verdi. İstanbul Harbiye'de açıkhavada konser vermesi durumunda rekor kıracağını iddia etti.

Aleyna Tilki ünlü ressam Haluk Akakçe ile Bebek Lucca’daydı. Genç şarkıcı çıkışta yine iddialı açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalar:

-Yazdığım senaryolar var, yönetmenlik yapacağım. Hedefim Hollywood.

-Starlığa 16’sında adım attım. Sayemde benden sonraki hiçbir çocuk star sorun yaşamayacak. Hepsinin önünü açtım.

-Harbiye’de henüz konser vermedim. Hadise ablam gibi albümüm yok. 4 şarkım var. Ama şu an çıksam bile seyirci rekoru kırarım.”

Haluk Akakçe ve Aleyna Tilki yakın arkadaş. İkili sık sık bir araya geliyor. Hatta geçen aylarda Aleyna Tilki, Haluk Akakçe ile atölyeye girip resim yapmıştı.

Haluk Akakçe'nin kendisine resim hediye etmesinden sonra ise 'Çok beğendim, ben de onu bir bestemi adayacağım.' demişti.