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Aleyna Tilki’den derinlik üzerine satırlar

Kısa bir süre önce sevenlerinin beğenisine sunduğu yeni parçalarla müzik piyasasına dönen Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla haber olmayı sürdürüyor.

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01/10/2018

Aleyna Tilki’den derinlik üzerine satırlar

Dipsiz Kuyum adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, tam da her şey yolunda giderken Emrah Karaduman’la ilgili paylaştığı video üzerinden haber olmuştu. Gözyaşları içerisinde çektiği videosunda Karaduman’a yüklenen Tilki sonrasında evine dönmemiş ve annesinin çektiği video üzerinden ortalık bir kez daha karışmıştı. Tilki’nin geceyarısı attığı ‘Evimdeyim’ mesajı ile işler yoluna girmişti.

ALEYNA’DAN YENİ PAYLAŞIM

Tilki’nin kafa karıştıran paylaşımları ve hareketlerinden sonra tam ortalık duruldu derken genç şarkıcı bu defa bazı göndermeler taşıyan bir metin paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kime göndermede bulunduğu pek de belli olmayan Aleyna şunları yazmış…

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TAGS: Aleyna Tilki, haber, kıbrıs
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