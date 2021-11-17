Aleyna Tilki'den Elmalı davası tepkisi!

Elmalı davasında alınan beraat kararlarını eleştiren Aleyna Tilki,

Aleyna Tilki, Elmalı davasında yargılanan 3 sanığın beraat etmesini sosyal medyada paylaştığı videoyla eleştirdi.

Aleyna Tilki'nin paylaşımları şöyle oldu:

“Elmalı Davası'nda biri 6 diğeri 9 yaşında iki çocuk uğradıkları cinsel istismarı çizerek ve sözlü olarak anlatmıştı. Çocukların yaşadıklarını net bir şekilde anlatması ve 6 ayı adli tıp raporuna rağmen 70'er yıl cezası istenen sanıklar, 'çocuk beyanı delil olarak kabul edilemez' gerekçesiyle bugün beraat etti.

Bir çocuk neden neden neden yalan atsın? Nereden bilsin istismar olayı yaşamadan istismar ne demek ne demek? O resimleri onları yaşamayan bir çocuk psikolojisi neden çizsin? İstismar geçmişi olmayan bir çocuk öyle bir resim çizebilir mi?

Biz şimdi hukuka güvenmeyelim de sokakta mı bulalım bu adamları yani? Ne yapacağız şimdi?”

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17/11/2021 11:49