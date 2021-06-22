Aleyna Tilki'den Eurovision açıklaması

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye’nin Eurovision’a katılımı konusunda harekete geçtiklerini duyurdu. Bu açıklamanın ardından takipçilerinden Eurovision'la ilgili sorular alan Aleyna Tilki,hayranlarına yanıt verdi.

ads ads ads ads
22/06/2021

ads
ads
ads
Aleyna Tilki'den Eurovision açıklaması

Eurovision'a katılacağını sanmadığını belirten 21 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, "Ben Avrupa’da, Türkiye’yi Türkiye’nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum. Ben Türkiye’yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum. Çünkü o ligdeki prodüktörlerle çalışmaya başladım bile" dedi.

Türkiye, 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek 'Eurovision’dan çekilmişti. 2003'te Türkiye'yi temsil eden ve ülkemize ilk birinciliği getiren şarkı, Sertab Erener'in seslendirdiği 'Everyway That I Can' olmuştu.

22/06/2021 10:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Aleyna Tilki, Eurovision, haber
MANŞETLER

HK MAGAZİN

Seda Sayan’ın tecavüz iddiası sonrasında Mehmet Ali Erbil geri adım attı

HK MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki "Geçmişi kirli" tartışması magazin gündemine bomba gibi düştü. Sayan, Erbil'in kendisi hakkındaki sert eleştirilere korkunç bir iddia ile yanıt verdi. Sayan, Erbil'in Tuğba Coşkun ile evli olduğu dönemde evlerindeki hizmetçi kadına tecavüz ettiğini ileri sürdü. İddiayı reddeden Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından, "İlaçların tesiriyle yanlış yaptım. Özür diliyorum" açıklamasını yaptı.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.