Aleyna Tilki'den ilk anlaşma

Ünlü sarkıçı Aleyna Tilki, Loft’un yüzü oldu. Markanın Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Eroğlu ve Loft ekibiyle birlikte kampanyanın startını verdi ve ilk kez reklam filmini izlediler.

“Benim tarzım jean ve t-shirt. Markada tarzımı buldum. Reklam filminde de jean pantolonla neler yapılabileceğini göreceksiniz. Sahnede de, kliplerimde ve özel hayatımda jean vazgeçilmezim” diyen Tilki reklam filmini çekerken de büyük keyif almış.