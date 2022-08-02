Aleyna Tilki'den silahlı video! Yaylaya çıkıp ateş etti
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Artvin'deki konserinin ardından Rize'deki Samistal yaylasına çıkan Aleyna Tilki, eline silah alarak ateş etti. Tilki o görüntüleri "Bang bang" notuyla paylaştı.
02/08/2022
mynet
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olan Aleyna Tilki, Karadeniz'de verdiği konserin ardından yaylaya çıktı.
YAYLADA ATEŞ AÇTI!
Samistal yaylasında başına yazma bağlayan 22 yaşındaki şarkıcı eline silah alarak ateş açtı. Tilki o anları da sosyal medya hesabından paylaşarak "Bang bang" notunu yazdı.
Popçunun o paylaşımına "Utancımdan duvarı kemirdim", "Nereye nişan alıyorsun?", "Şaka mısın?" gibi yorumlar yapıldı.