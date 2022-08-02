Aleyna Tilki'den silahlı video! Yaylaya çıkıp ateş etti

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olan Aleyna Tilki, Karadeniz'de verdiği konserin ardından yaylaya çıktı.

YAYLADA ATEŞ AÇTI!

Samistal yaylasında başına yazma bağlayan 22 yaşındaki şarkıcı eline silah alarak ateş açtı. Tilki o anları da sosyal medya hesabından paylaşarak "Bang bang" notunu yazdı.

Popçunun o paylaşımına "Utancımdan duvarı kemirdim", "Nereye nişan alıyorsun?", "Şaka mısın?" gibi yorumlar yapıldı.

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02/08/2022 14:05