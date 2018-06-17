Aleyna Tilki’den şoke eden hareketler! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı!

Aleyna Tilki, şaşırtıcı hareketler sergilemeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından tuhaf söylemlerde bulunduğu bir videosunu paylaşan Tilki'yi takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, nerede çekildiği belli olmayan bir videosuyla yine ilgiyi üzerine toplamayı bildi.

Şarkıcı, yere oturduğu halde görüntülenirken anlaşılamayan sözleriyle takipçilerini de şaşırttı. Tilki’nin garip tutumuna takipçilerinden binlerce eleştirel yorum yapıldı. Bazı takipçileri Tilki’nin sarhoş olduğunu ileri sürerek, “Kafalar pırıl pırıl maşallah, kafası bir milyon, kafa uçmuş” gibi yorumlarda bulundu.