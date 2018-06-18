Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması
Aleyna Tilki'nin yerde oturarak tuhaf hareketler sergilediği video çok konuşulmuştu.
18/06/2018
Tilki, bir Twitter kullanıcısının "Bu videoda uyuşturucu bataklığı görüyorum" sözlerine şu yanıtı verdi: "Ben de, hayatta asla dışarıdan takviye almadan doğal ve mutlu olmayacağım insancıklar görüyorum. Ne acı! Herhangi bir maddeye ihtiyaç duymadan doğal ve kaygısız olunabileceğini bilmeyen bir kitle var! Ne acı! Onlar, kendi iç kaynaklarını kendilerine yettiremeyenlerdir..."
İşte o video;