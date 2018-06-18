HABER KIBRIS

Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması

Aleyna Tilki'nin yerde oturarak tuhaf hareketler sergilediği video çok konuşulmuştu.

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18/06/2018

Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması
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Tilki, bir Twitter kullanıcısının "Bu videoda uyuşturucu bataklığı görüyorum" sözlerine şu yanıtı verdi: "Ben de, hayatta asla dışarıdan takviye almadan doğal ve mutlu olmayacağım insancıklar görüyorum. Ne acı! Herhangi bir maddeye ihtiyaç duymadan doğal ve kaygısız olunabileceğini bilmeyen bir kitle var! Ne acı! Onlar, kendi iç kaynaklarını kendilerine yettiremeyenlerdir..."

İşte o video;

 

 

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TAGS: Aleyna Tilki, uyuşturucu, açıklama, video, tuhaf hareketler, haber, kıbrıs
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