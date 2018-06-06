Aleyna Tilki'den yeni klip, rekora koşuyor

"Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları" adlı albümünde yer alan 'Yalnız Çiçek' şarkısını seslendiren Aleyna Tilki ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu ve şarkısına klip çekti

Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları" adlı albümünde yer alan 'Yalnız Çiçek' şarkısını seslendirenAleyna Tilki yeni klibini müzikseverlerle paylaştı.

1 GÜNDE 7 MİLYON İZLEYİCİYE ULAŞTI

İki parça ile toplamda 720 milyon izlenme rakamını aşan Aleyna Tilki'nin son klibi ise 1 günlük süre içerisinde 7 milyona yakın izleyiciye ulaştı. Genç şarkıcı 3 parça ile 1 milyar izlenme rakamına ulaşan nadir isimlerden olacak.