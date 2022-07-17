Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel MasterChef'te!

Masterchef Türkiye yeni sezon ilk bölümüyle 4 Temmuz Pazartesi günü seyircisiyle buluştu.

Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük ilgi görürken, yeni bölüm fragmanını izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Masterchef 2022'nin yeni bölüm fragmanına ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel damga vurdu.

Aleyna Tilki'nin annesini Masterchef'te görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

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17/07/2022 13:33