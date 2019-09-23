HABER KIBRIS

ad

Aleyna Tilki'nin çantasındaki mesaj

ads
23/09/2019

ads
Aleyna Tilki'nin çantasındaki mesaj

Aleyna Tilki, çantasında yazan 'Umrumda değil popülerim' cümlesiyle mesaj verdi.

Üniversite eğitimi için ABD-Los Angeles’a taşınmaya hazırlanan Aleyna Tilki okul öncesi tatil kaçamağı yaptı. Fransa’nın başkenti Paris’e giden şarkıcı, şehrin sokaklarında verdiği pozları Instagram’da paylaştı.

 

FİYATI 2 BİN 500 TL

Aleyna’nın bu karesinde dikkat çeken çantası Marc Jacobs imzalı. Fiyatı 2 bin 500 TL.

Çantanın arka yüzünde “Arkadaşım olup olmaması umurumda değil. Ben zaten popülerim” yazıyor.

 

23/09/2019 11:10

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Aleyna Tilki’nin çantasındaki mesaj, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.