Aleyna Tilki'nin gizemli arkadaşı!

Bir hayli keyifli olduğu gözlenen Aleyna Tilki, yanına gelen sokak çalgıcılarının kendisine söylediği şarkılarla daha da mutlu oldu.

Genç şarkıcı, özel aracının ön koltuğuna oturduğu sırada, yanına genç bir erkek arkadaşı gelerek aracın direksiyon koltuğuna oturdu. "Yeni bir aşk mı?" sorularını cevaplamayan Tilki'nin, keyfi bir anda kaçtı.

Patlayan flaşlar karşısında morali bozulan ikili, gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

LÜKS CİPTE 4 BİN TL HASAR

Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz ağustos ayında 700 bin TL'ye aldığı Porsche marka cipinin ise arka tamponu ve egzost kısmının hasarlı olduğu, hasar miktarının yaklaşık 4 bin lira olduğu öğrenildi.