Aleyna Tilki'nin morali bozuldu

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28/02/2020

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Aleyna Tilki'nin morali bozuldu

Aleyna Tilki söz-müzik ve klibine imza attığı ‘Yalan’ şarkısını yayınladı. Ancak Youtube’da tahmin etmediği kadar olumsuz yorum aldı.

Aleyna Tilki yeni şarkısı 'Yalan'ı hayranları ile buluşturdu. Aleyna Tilki, yeni klibinde Hadise'ye benzetildi.

Bazı kullanıcılar “Bu şarkıya ‘dislike’ atalım” kampanyası başlattı.

Youtube’da videoları beğenenler ‘like’ beğenmeyenler ‘dislike’ butonuna tıklıyor.

Morali bozulan Aleyna hayranlarını harekete geçirdi. Beğeniler bu sayede arttı.

28/02/2020 12:52
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TAGS: Aleyna Tilki’nin morali bozuldu, haber, kıbrıs,
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