Aleyna Tilki'nin puanı tutmadı! Amerika'ya gidiyor...
18/08/2019
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki sınavdan sonra yaptığı tercihler sonucu istediği üniversiteye yerleşemedi. Puanı yettiği üniversitelere kayıt yaptırma konusunda kararsız kalan Aleyna Tilki Amerika'ya gidiyor.
Şarkıcı Aleyna Tilki, istediği üniversiteye giremeyince Amerika'ya gitme kararı aldı.
14-15 Haziran'da yapılan üniversite sınavına giren Aleyna Tilki puanının yettiği üniversitelere kayıt yaptırma konusunda kararsız kaldı.
Hedeflediği okullara ise puanı tutmadı.
Yakın çevresine ''Eylül sonu Los Angeles'a gidip sekiz ay kalacağım. Orada psikoloji okuyacağım'' dedi.
Şarkıcı, müzik çalışmalarına da ABD'de devam edecek.