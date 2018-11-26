Aleyna Tilki’yi kızdıran yorum!

Şarkıcı Aleyna Tilki aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Paylaştığı fotoğrafın altına ‘Acaba ne gibi bir sürpriz geliyor?’ şeklinde bir not bırakarak takipçilerini heyecanlandıran Aleyna Tilki’nin fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Aleyna Tilki’nin paylaşımı:

Hem olumlu hem de olumsuz yorumlar alan Aleyna Tilki, takipçisinin ‘Ne sürprizi ya yine bir şarkı yapacaksın bir günde 5 milyon izlenecek sadece bu. Billboard veya Grammy’ye aday bile gösterilmeyecek’ yorumunun altına ‘4 şarkım da Billboard listelerine girdi. Git Billboard sitesine Aleyna Tilki yaz.’ cevabını vererek takipçisine ayar verdi.