Alfa Romeo, Guanyu Zhou'nun sözleşmesini uzattı

Formula 1 ekiplerinden Alfa Romeo, Çinli pilot Guanyu Zhou'nun sözleşme süresini 2023 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu.



Formula 1'den yapılan açıklamada, şampiyonada mücadele eden Çinli ilk pilot unvanının sahibi Zhou'nun, takımı Alfa Romeo ile gelecek sezon için anlaşmaya vardığı belirtildi.



Fin Valtteri Bottas da gelecek sezon için 23 yaşındaki Guanyu Zhou'nun takım arkadaşı olmaya devam edecek.



F1'deki ilk sezonunda, Bahreyn, Kanada ve İtalya etaplarından puanla dönen Zhou, pilotlar klasmanında 6 puanla 17. sırada bulunuyor.

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27/09/2022 18:44