Ali Ağaoğlu kendisine 74 milyonluk doğum günü hediyesi aldı

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, 3 Mart'ta doğum gününü kutladı ve kendisine 74 milyon liralık bir hediye aldı.

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05/03/2025

Ali Ağaoğlu kendisine 74 milyonluk doğum günü hediyesi aldı

Lüks otomobillere olan düşkünlüğü ile tanınan Ali Ağaoğlu, garajına yeni bir araç daha ekledi. İddiaya göre, 'kraliyet arabası' olarak bilinen bir markaya ait araç satın aldı.

Sabah'ın haberine göre, Ağaoğlu'nun satın aldığı bu lüks SUV modeli, geçtiğimiz ay Türkiye'de tanıtıldı ve İngiliz Kraliyet Tacı'nın üzerinde bulunan dünyanın en büyük elmasından ilham alan bir isim taşıyor.

Lüks aracın fiyatı tam 1 milyon 900 bin Euro yani yaklaşık 74 milyon Türk Lirası değerinde. 

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TAGS: Ali Ağaoğlu, haber, magazin
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