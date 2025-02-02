Akçiçek’te faaliyet gösteren Sert Kaya Taş Kırma isimli taş ocağı tesisinde meydana gelen iş kazasında, kayaya çarpan kamyon sürücüsü yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 39 yaşındaki işçi Ali Akbar yaşamını yitirdi.

Akçiçek’te faaliyet gösteren bir taş ocağı içerisinde, 18 Ocak 2025 tarihinde, kullanımındaki kamyonun kayaya çarpıp devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralanan kamyon sürücüsü MD Ali Akbar (E-39), tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akbar, 31 Ocak 2025 tarihinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

Polis soruşturmasında, sürücünün ehliyetsiz olmasına rağmen kamyon kullanmasına izin verildiği gerekçesiyle şirket yetkilileri olan M.K.S. (E-68) ve H.Ç. (E-48) tutuklanmıştı.

Soruşturma devam ediyor.