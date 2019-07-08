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Ali Babacan AK Parti'den istifa etti

Ali Babacan kurucusu olduğu AK Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

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08/07/2019

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Ali Babacan AK Parti'den istifa etti

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Ali Babacan, AK Parti'nin kurucu üyeliğine devam etmesinin mümkün olmadığını ve istifasını AK Parti Genel Merkezi’ne ulaştırdığını belirtti.

Babacan ''Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç vardır. Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir“ ifadelerini kullandı.

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TAGS: alibabacan, resmen, duyurdu, haber, kıbrıs,
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