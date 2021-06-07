Ali Başman’dan örnek davranış

Başman Grup, Tekstil, Muhasebe ve Finans Direktörü Ali Başman, ÖZEV'de eğitim gören iki öğrencinin sponsorluğunu üstlendi.

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07/06/2021

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Ali Başman’dan örnek davranış

Başman Grup, Tekstil, Muhasebe ve Finans Direktörü Ali Başman, KKTC Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni 4 Haziran cuma günü ziyaret etti.  Ali Başman, ÖZEV'de eğitim gören çocuklara hediyeler dağıtarak  iki öğrencinin de sponsorluğunu üstlendi.

ÖZEV’den yapılan yazılı açıklamada "Ali Başman hem fiziki gelişmeleri yerinde gördü, hem öğrencilerimize hediyeler verdi. Ayrıca Başman iki öğrencimizin sponsorluğunu üstlendi. Kendisine ve Başman ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu toplumsal projeyi elbirliği ile hep birlikte geleceğe taşıyacak ve çocuklarımızın güvenli geleceğini oluşturacağız." denildi.

07/06/2021 15:09
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TAGS: Ali Başman, ÖZEV
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