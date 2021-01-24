Ali Baturay: 40 yaşındaki vatandaş yoğun bakımdan çıkamadı, halen ciddiye almıyorsunuz

Defalarca aynı şey oldu, bu ülkeyi yönetenler vatandaşa “yapmayın” dediği şeyleri kendileri yapıyor.

Bir değil, iki değil, defalarca aynı şeyleri yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar.

Ülkede Covid-19 vakaları artışta, yerel bulaş var, Girne’nin bir bölgesine kısmi kapanma getirildi, neredeyse geçen hafta genel kapanma verilecekti, yoğun bakım ölümlerinde artış var, yani dikkatli olmamız, kurallara uymamız gerekiyor.

Ekranlara çıkan ülke yöneticileri “maske, mesafe, hijyen” sözlerini dillerinden düşürmüyor, salgın tehlikesinin sürdüğünü söylüyorlar, ülkede aşılamayı tamamladığımızda bile her şeyin bitmeyeceğini kurallara uymaya devam etmemiz gerektiğini papağan gibi tekrarlıyorlar.

Tekrarlıyorlar, söylüyorlar da peki kendileri buna uyuyor mu? Hayır, kesinlikle uymuyorlar ve bunu öylesine göstere göstere yapıyorlar ki sinirlenmemek elde değil.

Yeni de değil bu durum, ta cumhurbaşkanlığı seçim sürecinden beridir bu şekildedirler… Vatandaşa “yapmayın” deyip, seçim gezilerinde kuralları ihlal ettiler, kalabalıklarla fotoğraf da çekip paylaştılar.

Ardından UBP Kurultayı sürecinde de benzer görüntülere tanık olduk, ısrarla kalabalık buluşmalar yapıldı ve ısrarla da maske takılmadı bu toplantılarda.

Şimdi de erken başlayan erken seçim gezileri ve yine önümüzdeki UBP Kurultayı nedeniyle vatandaşlarla toplantılar yapılıyor.

İnsanları topluyorlar, ne kendileri maske takıyor ne de onları dinleyenler. Sonra da düzenledikleri basın toplantılarında ya da çıktıkları televizyon programlarında “kurallara uyun” diyorlar.

Hatta bazı ülke yöneticileri vatandaşlar kurallara uymuyor diye sitem de ediyorlar. E peki siz ülke yöneticileri uyuyor musunuz kurallara? Hayır uymuyorsunuz… Peki siz neden uymuyorsunuz ki?

En son olarak bir başbakanın bir de başbakan yardımcısının katıldığı etkinliklerin fotoğrafları dolaşıyor sosyal medyada… Maske ve mesafe kuralı ikisinde de yok…

Mecbur musunuz böylesine zor bir zamanda insanları toplayasınız? Gitmeyin, toplamayın insanları, ne mesaj verecekseniz, basın toplantıları, televizyon programlarıyla verin.

Bu kış günlerinde insanları kapalı alanlara tıkmak çok yanlış ama hade gittiniz, önce siz maske takın, sizi karşılayanların, dinleyenlerin de maske takmasını zorunlu kılın.

En azından orada halka örnek olun… Siz böyle yaparsanız, sokaktaki vatandaş kurallara uyar mı? Uymaz tabii… Uymuyorlar zaten, kimsenin taktığı yok, millet yeme içme etkinliklerinde, marketler, mağazalar, eskisi gibi tedbir almıyor.

Zaten denetim diye bir şey yok bu ülkede… Hiçbir zaman hiçbir konuda olmamıştı zaten. Denetim özürlü devlet, Covid-19 salgınında da bu sorunu yaşadı, üstelik denetim yapılamadığı için de sıkça kapanma gündeme geliyor.

Ne merkezi yönetim denetleme yapabiliyor ne de yerel yönetimler... Merkezi yönetim denetlemek için personel yetersizliğinden yakınıyor, yerel yönetimler denetlemek için ek kaynak talep ediyor.

Aylardır bunları dinleyip duruyoruz, bir kısır döngüdür devam edip gidiyor. Yerel bulaş artınca, vakalar yükselince de panik olunuyor.

Ne bekliyordunuz yani? Herkesin aklına estiğini yaptığı bir ülkede, ülkeye girişleri karantinayla da yaptırsan, kara sınır kapılarını da kapatsan, bazı sektörlerin faaliyetlerini de durdursan, saat 22.00’den sonra sokağa çıkma yasağı da koysan başarılı olamazsın.

Denetleyemedikten sonra kural koymanın hiçbir anlamı yoktur. Zaten ülkeyi yönetenler, bırakın denetlemeyi kendileri uymuyor kurallara…

Siz daha Covid-19 aşı programında bir randevu sistemini çalıştıramayıp kaos yaratıyorsunuz. Randevu sistemi sanki de dünyanın en zor işi… İsimleri ve karşılarına saatleri yazıp, o saatte kişilerin oraya gelmesi ne kadar zor ne kadar karmaşık olabilir ki? Ancak bunlar bunu bile başaramıyor.

Hani “başarıdan” falan söz ediyorlar ya, inanın sağlık çalışanlarının özverisi ve bir miktar şans olmasa işimiz çok daha zordu.

Başbakanın ve başbakan yardımcısının kurallara uyulmadan gerçekleştirdiği etkinlikleri sosyal medyaya yansıdı ya, oradaki tepkilerin altına bazı partililer “abartmayın” diyor, “grip gibi bir şey” diyor.

Yok yahu, abartılmasın ha? Grip gibi bir şey ha? Yerel bulaş artıyor, Girne’nin bir bölgesi kapatılıyor, yoğun bakım ölümleri artıyor, bakın 40 yaşındaki vatandaşımız yoğun bakımdan çıkamadı ve siz “abartmayın” diyorsunuz ha?

Biz yazmaktan, bazı duyarlı vatandaşlarımız sosyal medyada tepki göstermekten sıkıldı ama ülkeyi yönetenler vatandaşa kötü örnek olmaktan ve denetim yapamamaktan vazgeçmiyor.

Gerçekten sıkıldık ve yorulduk bunlarla uğraşmaktan, biraz da sert yazınca güceniyorlar, tavır koyuyorlar, hem suçlu hem güçlü misali. Maalesef umutsuz bir vakayla uğraşıyoruz, yorucu, can sıkıcı, bıktırıcı, moral bozucu bir süreç…

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24/01/2021 20:22