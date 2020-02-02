Ali Baturay: “Ahmet Gaf”a neden ihtiyaç duyuldu?

Mutlaka duymuş veya görmüşsünüzdür; “Ahmet Gaf” isimli bir sahte facebook hesabından polis teşkilatı içerisindeki bazı olaylarla ilgili iddialarda bulunuluyor. Bana göre bu konunun, birkaç yönden ele alınması gerekiyor. Gerçi yukarıda “iddiada bulunan” dedim ama kim veya kimler olduğu bilinmeyen bu “Ahmet Gaf”, iddiadan öte, deşifre yapıyor, olaylar anlatıyor, isimler veriyor, belgeler yayınlıyor.

“Ahmet Gaf”ın hedefinde yalnızca üst düzey polislerden değil, bir savcı ve üst düzey rütbeli bir askerden de söz ediyor. Söz konusu facebook hesabında poliste dışarıya çıkmaması gereken gizli belgeler, üst düzey bir polis adına yazılmış binlerce liralık çek yaprakları yayınlandı ve ciddi rüşvet iddialarında bulunuldu.

Bu iddialar üzerine Başsavcılık, geniş çaplı bir soruşturma başlattı… Başsavcılık bu meçhul kişi veya kişilere, “belgeleri bize ulaştırın, iddiaları anlatın” çağrısında bulundu. (Bu çağrıya birilerinin uyacağını ve cevap vereceğini hiç sanmıyorum ya neyse…)

Öte yandan, polis teşkilatı harıl harıl bu meçhul kişi veya kişileri arıyor. Bazı yetkililer bu meçhul kişi veya kişilere öfkeli ve “neden böyle bir şey yapıldığı” anlaşılmaya çalışılıyormuş… Bana göre, deşifreyi kimin veya kimlerin yaptığından çok, oradaki iddialar ve belgeler önemlidir… Bunları inceleyip, hiç zaman kaybetmeden soruşturmayı tamamlamalıdırlar.

Şimdi bu geniş hatırlatmadan sonra başlıkta sorduğumuz soruyu tekrarlayalım; “Ahmet Gaf isimli sahte facebbok paylaşımlarına neden ihtiyaç duyuldu?” Neden olacak? Muhtemelen bunları yayınlayacak bir medya organı bulamadıkları içindir. Ya da bilgi ve belgeleri verecekleri gazetecilerin kendilerini satacağından, ele vereceğinden korkmuş olabilirler. (Gerekçe buysa, gazetecilere güven de kalmadı demektir…)

“Sosyal medya/ yeni medya”, genellikle geleneksel medyanın görmezden geldiklerini, dikkate almadıklarını, sansüre taktıklarını deşifre etmektedir. Mesleği gazetecilik olanlar alınmasın ama sosyal medyayla birlikte artık tüm bireyler, tüm halk, bir tür birer gazetecidir.

“Ahmet Gaf” kim ya da kimlerse, gazetecilerden ilgi görmediği ya da onlara güvenmediği için sesini sosyal medyadan duyurdu. Ne ilginçtir ki gözleri hep sosyal medyada; facebook’ta, twitter’da, instagram’da olan internet gazeteleri, yani yeni medya da facebook’taki bilgilere rağmen bu konuya pek ilgi göstermedi, “Ahmet Gaf”a ilgi cılız kaldı, muhtemelen yazılanları sakıncalı buldular…

Tamam, iddialar ciddiydi, bazı üst düzey kişilerin isimleri veriliyordu, ortada bazı belgeler vardı ve bunlar bir gazete için sıkıntılı görünüyor olabilir ama bir gazeteci bunların gerçek olabileceği ihtimalini ve bunu da toplum için haber yapma gereği olduğunu düşünemez mi? Düşünmeli bence… Ola ki iddiaların tümü yalandır, bu haliyle bile “Ahmet Gaf” haber konusudur. Ortada o kadar saçma sapan şey haber olurken, Ahmet Gaf da çok rahat haber olmalıydı…

KIBRIS Gazetesi konuyu araştırıp, Başsavcılığın iddialarla ilgili soruşturma açtığını bir belgeyle haber yapan, konuyu iki kez manşetine çeken tek yayın organı oldu. Demek ki küçük bir araştırma yaparak, yetkililerle konuşarak haberi yapmak o kadar da zor değilmiş…

Toplumda bu kadar konuşulan, polis teşkilatını karıştıran, başsavcılık tarafından soruşturulan, yine başsavcılık tarafından cumhurbaşkanlığının, meclis başkanlığının, başbakanlığın, başbakan yardımcılığının, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bilgisine getirilen bir konuya medya neden ilgi göstermez ki? Demek benim göremediğim bir sakıncalı tarafı var bu işin ki kimse dokunmak istemiyor.

İşte medyanın bu ilgisizliği Ahmet Gaf’ı, facebook’tan yayın yapma konusunda haklı kılıyor. Muhtemelen bu bilgi ve belgeleri birçok gazeteciye ulaştırmak istediler, başarılı olamadılar, o nedenle facebook’tan yaydılar. İşte burada iletişim fakültelerinde okutulacak önemli bir medya/ sosyal medya hikayesi var…

İşin başka bir yönüne dönecek olursak, bu iddialara ve önceden de medyada işlenen başka konulara baktığımız zaman anlıyoruz ki; polis teşkilatı darmadağın. Uzunca bir zamandan beri teşkilatta bir iç çekişme, bir hesaplaşma hali var. Bunu herkes de görüyor… Polisler birkaç gruba ayrılmış durumda… Grupların, birbirlerinin ayağını tutup aşağıya çekmeye, açığını arayıp mağdur etmeye çalıştığı görülüyor.

Teşkilat o kadar karmaşık ki, yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan, yargılanan polislerin bile gerçekten suçlu mu olduğu yoksa komploya kurban mı gittiği yönünde kafalar karışık. Teşkilat içindeki FETÖ soruşturmasında da hesaplaşma nedeniyle bazı polislerin kurban edildiği iddiaları dolaşıyor. En sorunsuz olması gereken, en önemli kurumumuz Polis Genel Müdürlüğü ne yazık ki cadı kazanı…

Polis teşkilatı sorunlar içinde yüzdüğü için polisler huzursuz… Polisler kendilerini güvende hissetmiyor… Onun ya da diğerinin adamı olarak görülüp de mağdur olmaktan korkuyorlar. Teşkilat içi karmaşıklık, personel için korkutucu boyuta ulaşmışsa, orada verimli çalışma beklenemez.

Zaten Ahmet Gaf’ın iddialarının yüzde biri bile gerçekse, bu bir skandaldır, artık buraya el atılması gerekmektedir… Polis teşkilatı halkın güvenliği için vardır… Kişilerin teşkilat içinde krallıklar kurması, her istediğini yapabilmesi, hem teşkilat içi hem de teşkilat dışı güç odağı oluşturması doğru değildir. Bu yaşananlar, bu iddialar, teşkilatın var oluş gerekçesine terstir.

Devletin başka kurumlarında da benzer hesaplaşmalar olmaktadır, devlet kurumlarında bir çürüme başlamışsa (ki öyle görülüyor) halkımız bu devlete nasıl inansın, kendini nasıl güvende hissetsin? Maalesef sorunu çözmesini beklediğimiz iktidardaki siyasiler de kendi derdine düşmüş, bazı hesaplaşmalar, gruplaşmalar, gücü eline geçirme kavgaları yaparken bu işleri kim çözecek acaba? Medya bu konuları daha çok gündemine almalı, çünkü ortada endişe verici, çok umutsuz bir vaka var…

02/02/2020 13:00