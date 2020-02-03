Ali Baturay: Evet, önce en üsttekiler inandırıcı mal beyanında bulunmalı  

2008 yılında geçen “Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası”, o yıldan beridir tartışılıyor. O yıldan sonra sendikalar birçok kez kamu görevlilerine “mal beyanında bulunmayın” çağrısı yaptı, yasanın bu ülke şartlarında anlamsızlaştığını vurguladı. En son olarak, birkaç gün önce KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de kamu görevlilerine mal beyanında bulunmamaları çağrısı yaptı. Elcil’e göre, kamu görevlilerinden mal beyanı istenmesi gülünç bir girişim.

Peki neden bu tepkiler var? Neden sendikacılar ve vatandaşlar, bu yasanın “anlamsız/ faydasız” olduğuna inanıyor? Çünkü bu yasanın üst düzey yöneticilere, yani en üsttekilere yönelik gerçekçi bir şekilde uygulamadığını düşünüyorlar…

Ortada yine siyasilere karşı bir güvensizlik var. Vatandaşlar, iktidardaki bazı siyasilerle, diğer bazı üst düzey yetkililerin gerçek anlamda mal beyanı vermediğini, mevcut beyanlarında görünmeyen büyük haksız kazançlar elde ettiklerini düşünüyor.

Şener Elcil, “cumhurbaşkanı ve ailesinin, cumhurbaşkanı adaylarının, başbakanın, başbakan yardımcısının, milletvekillerinin, üçlü kararname ile atanan siyasetçilerin, Kamu Hizmeti Komisyonu üyelerinin, Sayıştay Başkanının ve çalışanlarının, yargı mensuplarının, Başsavcı ve personelinin, Polis Genel Müdürü ve üst düzey diğer polis müdürlerinin, siyasi parti başkanlarının ve tüm bu makamlardakilerin birinci derece yakınlarının kamuoyuna gerçek anlamda, inandırıcı mal beyanında bulunmaları gerektiğini” söylüyor. Elcil, en üsttekiler inandırıcı beyan yapmadan kamu çalışanlarının mal beyanında bulunmamasını istiyor.

Bu çağrıya hak vermemek elde değil… Bunu Elcil açıklamış olabilir ama emin olun ki halkın en az yüzde 90’ı böyle düşünüyordur. Bu ülkede iktidara gelmiş birçok siyasiye ve diğer üst düzey birçok yöneticiye karşı bir güvensizlik vardır. Bu güvensizlik öyle kendiliğinden, nedensiz oluşan bir duygu değildir. Halkın güvensizliğine; kuruntu, vesvese, evham diyemezsiniz. Yıllardır bu ülkede birçok yaşanmış olumsuz örnekler vardır ve bunlar yaratmıştır güvensizliği…

Bazı önemli görevdeki kişilerin, makamdan önceki sade yaşamıyla, sonraki şatafatlı yaşamı arasındaki farkı vatandaşlar görmüyor mu sanıyorsunuz? Bakanlığa Renault 9 ile gidip, görevi sonlandığında zenginleşen, en değerli arazilerin sahibi olan, en lüks evleri yapan, çocuklarına dünyanın en pahalı, en lüks araçlarını satın alan kişileri unuttu mu bu halk?

Bazı kişilerin, bazı makamlara geldikten sonra süratle zenginleşmesi, normalde ulaşması imkansız mal varlıkları ve banka hesaplarına ulaşması halkın gözlerinin önünde olmadı mı?

Sendikacıların da dediği gibi yolsuzluklar, vergi hırsızlıkları, kayıt dışılıklar, ihalelerdeki şaibeler, rüşvetler, vurgunlar bu ülkede sıradanlaştı. Devlet malının, devlet parasının hortumlanması bazı ciddi görevlerde bulunan kişiler için adeta bir ikramiyeye, adı konmamış hakka dönüştü.

Birçoğu gün yüzüne çıkmasa, medyaya yansımasa da bu küçücük ülkede kimlerin neler götürdüğünü, hangi odaklarla nasıl çıkar ilişkisi içinde çalıştığını aslında herkes biliyor.

Sonra, bazısı ortaya çıktı da ne oldu? Hesap sorulabildi mi? Ne yıllar önce bir üst düzey yöneticiye bir gecede bir bankadan başka bankaya aktarılan milyonlarca parasıyla ilgili “bu nedir?” diye hesap sorulabildi, ne de yakın tarihte bir başbakanın banka hesaplarına meçhul yerlerden aktarılan yüklü miktarda paranın hesabı sorulabiliyor.

Bundan önce birçok kişiye hesap sorulamadığı ve yapanın yanına kâr kaldığı için bundan sonra da hesap sorulamayacağına herkes hemfikir. Örneği çok ve ne ilginçtir ki bazı vatandaşlar artık göreve yeni gelenler için “Yeme sırası bunlarda, yapacak bir şey yok” şakasını yapabiliyor. Bu bir kaba şaka olsa da aslında halkın böyle bir algısı var ve bu kabulleniş hiç de iyi bir şey değil.

Yıllardır yaşadığımız örneklere bakınca, sendikacı; “Yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, vergi kaçırma bu ülkede marifet sayılıyor ve ahlaksızlık erdem kabul ediliyor” dediğinde haksız mı oluyor yani? Öyle değil mi gerçekten?

Bu ülkede yönetenlerin tasarruf çağrısına da vatandaşlar hep mesafeli ve tepkiyle bakmıştır, çünkü o özveriyi, o tasarrufu ülkeyi yönetenlerde ve üst düzey yöneticilerde göremiyor ya da göremediğini düşünüyor. Yönetenler inandırıcı olamıyor halk için… Tuhaf değil midir, halka seçtikleri hizmet edeceğine, halkın seçtiklerinin kölesi olması, onun yaptığı olumsuzluklara müdahale edemeyip, yalnızca izlemesi… Tuhaftır tabii ki ama halk da kabahatlidir; bu sistemi bozacağına birçok kişi bu sistemden faydalanmak istedi. “O yesin kırıntısı da bana kalsın” derseniz, bir gün bırakın o kırıntıyı kaybetmeyi, kendi elindekileri de kaybedersin.

Yıllardır “Nereden Buldun Yasası”nın çıkmasını bekliyoruz. Çıkacak mı? Tabii ki hayır; böyle bir yasa olmayacak, diğer tüm geçmesi gereken birçok hayati yasaya ellemedikleri ya da ellemek istemedikleri gibi buna da ellemeyecekler… Peki “Nereden Buldun Yasası” çıksa buna uyacaklar mı, yani bu yasa gerçek anlamda uygulanacak mı? İnanın, ondan da şüphem var…

Yani sendikacılar haklıdır, en üsttekiler gerçek anlamda, inandırıcı, bağlayıcı mal beyanında bulunmadan sıradan vatandaşın, memurun beyanda bulunmasının bir anlamı yoktur ve bu şartlarda adaletli değil, eşitlikçi bir uygulama değil… Büyükler malı götürürken, küçüklerle uğraşıp, “iş yapıyor” izlenimi yaratmaya çalışmasın kimse…

03/02/2020 11:38