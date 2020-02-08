Ali Baturay: Kamu reformu yasası hep başka bahara mı kalacak?

Bu ülkenin siyasileri, yöneticileri “reform” kelimesinden korkuyor, hatta korkmak ne kelime ödleri patlıyor. Yönetenlere bu kadar korkunç gelen “reformun” sözlük anlamı “düzeltme” demektir, başka bir şey değil. “Reform”, “düzeltmeden” daha fiyakalı bir sözcük ama ben sonuca bakarım; demek ki biz bu ülkede bir şeyleri düzeltmeye çekiniyoruz.

Üzgünüm ama popülizme teslim olmuş, “bir seçim sonra nasıl seçilirim?” derdine düşmüş birçok siyasi ve sürer durumdan nemalanan bir kesim nedeniyle biz bu ülkede reform yapamayız, bir şeyleri düzeltemeyiz. Reform yapamayız çünkü büyük bir kesim hem mevcut anormal durumun kıyaklarından yararlanmaya devam etmek istiyor hem de bir taraftan “reform yapın” diyor.

Peki nasıl olacak? Kimseye dokunmadan, herkesin mevcut anormal durumu devam ederken, hiç kimse hiçbir şeyden feragat etmeye yanaşmazken, herkes özveriden kaçınırken nasıl reform yapacağız? Cevap net; yapamayacağız. Biz bu kafalarla ne kamu reformu yapabiliriz, ne belediyeler reformu ne de başka bir şey…

Haber Kıbrıs’a konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “28 maaş alan ve ayda 20 bin TL maaş ortalamasına ulaşan” kamu çalışanı olduğunu söyledi. Amcaoğlu’na göre de bu durum sürdürülebilir değil ve doğru vardiya sistemine geçilmediği sürece de bu durum devam edecek. Bu sözler kamuoyundan büyük ilgi gördü, doğal olarak tepki gösteren de öneri sunan da çok...

Aslında Bakan Amcaoğlu’nun dikkat çektiği mesele ne yenidir ne de bilinmeyen bir şeydir. Bu konu yıllardır tartışılıyor. Anlaşılan bunu söyleyenin bir bakan olması insanların tepkisine neden oluyor ama kim söylerse söylesin kamuda çalışma düzenine ellemek gerekiyor.

Şubat 2019’da halkın bilgisine getirilen kamu reformu diye adlandırdığımız “Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesinde, kamu yönetimi üzerindeki siyasi etkinin azaltılmasının, insan kaynaklarının yönetiminde liyakat anlayışının temel alınmasının ve kaynakların etkin kullanılmasının, kamunun hesap verebilirliğini ve verimliliğini artırmakla kalmayacağı, kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyetsizliği de önemli ölçüde ortadan kaldıracağı vurgulanmıştı. (Okuyunca kulağa hoş geliyor… Güzel bir hayal…)

Uzun uzun anlatmaya gerek yok şimdi; özet olarak yukarıda da belirttiğimiz “28 maaşla 20 bin TL alma” meselelerini de çözecek bir reform… Ancak o reform yasası anlaşılan hiçbir zaman geçmeyecek.

Çalışana neden ek mesai verilir? Çünkü bazı iş yerlerinde, normal mesaiden daha fazla çalışılması gerekir, hatta kesintisiz 24 saat çalışılması gereken iş alanları dahi vardır. Buralardaki personel yetersizse doğal olarak, mevcut personel daha fazla çalışmak zorundadır. Bakan Amcaoğlu, “Bu durum çalışanların suçu değildir” dedi. Elbette çalışanların suçu değil, bu sistemi yaratan ya da düzeltemeyenlerin suçudur, yani yönetenlerin…

Ha, bunu istismar eden çalışanlar yok mu? Var tabii ki… Zaman zaman medyaya yansıdığı da olmuştur… Normal zamanda bitirilecek işlerin ötelenmesi ve “ek zaman ihtiyaç var” deyip bunun için ek mesai alınması… Görevinde olması gereken saat özel sektörde çalışıp da fazladan mesai için normal mesai bittikten sonra, öğleden sonra ya da gece çalışılması… Hiç gerek yokken ek mesai almak için yaptığı işi abartılı göstererek, ak mesai alınması, bu ülkenin herkesçe bilinen hastalığıdır. Denetimin ve devlet iradesinin, otoritesinin olmadığı yerde, bunları düzeltmek mümkün değildir.

Şimdi biz bu istismarcıları bir yere bırakacak olursak ve tamamen temiz duygularla, hiçbir önyargıya kapılmadan düşünecek olursak, 24 saat mesai yapılan bir yerde bir veya iki kişi ile bu işi yapmak yerine en az üç kişi ile düzgün vardiya sistemine geçebiliriz. Ek mesaiye harcayacağımız parayla, gerekirse biraz da üzerine koyarak, bir veya iki kişi daha istihdam edebiliriz. Zaten bir kişinin, dinlenme fırsatı bulamadan kesintisiz çalışması verimli değildir, yanlışlara veya yerine göre personel için tehlikelere de neden olabilir.

Biraz çağdaş organizasyon sağlayarak, biraz kaynak ayırarak, biraz itinalı davranarak, adaletli, yeteneğine, eğitimine uygun, fırsat eşitliği çerçevesinde sınavla personel istihdam edilebilir. Böylelikle vardiya sistemine geçilir ve biz de “bir kişi nasıl 28 maaş alır?” diye söylenip durmayız. Bu dediklerim, dünyanın en zor işi mi? Değil ama niyet, irade, beceri ister. İstek olmayınca sorunlar olduğu yerde kalır…

Peki kamuda, yani devlet daireleri ve kurumlarında verimliliği sağlayacak olan şu kamu reformu yasası hep başka bahara mı kalacak? Kalacak bence… Siyasiler dokunmaya korkuyor, sendikalar bizim tam da şikayet ettiğimiz tüm konulara çekince koyuyor, itiraz ediyor. Ben ne siyasileri ne de sendikaları anlayabiliyorum şu kamu reformu konusunda. Kusura bakmayın ama can acıtmayacak, kimseyi rahatsız etmeyecek, kimsenin rahatını bozmayacak bir reform anlayışı dünyanın hiçbir yerinde yoktur, onu arıyorsanız bulamayacaksınız…

08/02/2020 15:08