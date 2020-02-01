Ali Baturay: Merhaba

Adettendir, köşe yazarları, çalışmaya yeni başladıkları kurumlarda “merhaba” yazısı yazarlar.

“Merhaba” demeden de direkt başlamak mümkündür ama ben bu klişeyi ya da basın geleneğini bozmadan HABER Kıbrıs okurları için bir merhaba yazısı yazdım… Merak etmeyin melodrama bağlamadım, kısa bir özet ve teşekkür yazısı işte…

1988 yılında Halkın Sesi gazetesinde başlayan gazetecilik maceram, Yenidüzen gazetesi ve KIBRIS gazetesi ile devam etti. En uzun süre KIBRIS gazetesinde çalıştım; tam 21 yıl…

Kapısından muhabir olarak girdiğim KIBRIS gazetesinde sırasıyla gece editörü, haber müdürü, yazı işleri müdürü ve genel yayın yönetmeni görevlerinde bulundum.

Bana güvenerek yetki veren ve orada çalıştığım son güne kadar bu güvenini hissettiren Sayın Asil Nadir’e teşekkür ederim.

Tabii ki KIBRIS gazetesindeki 21 yıl içinde (kimi bugün hayatta olmayan) müdürlüğümü yapanlara, muhabirlik ve yöneticilik günlerimde benimle omuz omuza çalışan arkadaşlarıma, sorumlu olduğum personelime ve medya grubunun kardeş kuruluşlarında çalışan, birçok şey paylaştığım dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim…

Çok güzel günlerim geçti bu gazetede, kendimi geliştirme imkanı buldum ama her güzel şeyin bir sonu vardır.

Neden, niçin aramaya gerek yok, KIBRIS Gazetesi’ndeki misyonumu tamamladım ve oradan herkesle dostça ayrıldım.

Bir ay dinlenmeyi tercih ettim…

Bu süre içinde çeşitli kurumlardan iş teklifleri aldım.

Aralarında “Gel seninle maaşımı paylaşayım” diyen bazı arkadaşlarımın duygusal teklifleri bile vardı…

Basın dünyamızdan tereddütsüz açılan bu kapılar beni gerçekten çok mutlu etti, tümüne de çok teşekkür ederim.

Tercihimi, yeni medyada çok güzel işler ortaya koyan HABER Kıbrıs’tan taraf kullandım…

Burada gailesi yalnızca habercilik olan, çoğunluğu gençlerden oluşan, dinamik, çalışkan, üretken bir ekip var… Başta Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi olmak üzere bana kapılarını açan bu güzel aileye de teşekkür ederim.

Günlük köşe yazılarım, TV programlarım ve haberlerim/ röportajlarım ile katkı koyup, onlara layık olmaya çalışacağım.

Dinlendiğim süre içinde köşe yazsına konu olabilecek birçok olay gerçekleşti.

Bunların tümünü not aldım, güncelliğini koruyanları yorumlayacağım, hatta yeniden gündem olması gerektiğine inandıklarımı da irdeleyeceğim.

“Burada da aynı Ali Baturay’ı mı bulacağız?” diye soruyor dostlar. Tabii ki öyle olacak, mekan değiştirirken, huy değiştirecek halimiz yok. Hatta daha üretken olacağım sözünü veriyorum.

Geçmişte olduğu gibi HABER Kıbrıs’ta da eleştirilecek yanımı görürseniz eleştirilerinizi ve katkılarınızı bekleyeceğim. Meslek hayatım boyunca birçok gerçekçi eleştiri, doğru yolu bulmama katkı yaptı, yine öyle olacaktır…

01/02/2020 10:31