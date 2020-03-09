Ali Baturay: MOBESE kameralar hayati önceliklerimiz arasında değil…

Bazı konular, gelişmelerle ilgili tereddüt ettiğim olur, “yapılan iyi midir?” diye. Ülkeye, halka ne getirir, ne götürür diye objektif bir şekilde bakmaya çalışırım… Bazen bazı şeylerin iyi tarafları olduğu gibi, bazı sakıncalar da içerebilir. İyi olan şeyler de istismara açık olabilir. Demokrasi kültürünü tam özümseyememiş toplumlarda, “iyi olan şeylerin de istismara açık olması”, “iyi olandan da zarar çıkması” olasıdır… O nedenle yapılmak ya da getirilmek istenen iyi bir uygulama olsa da, dünyada kullanıp da sakıncası görülmese de bizim için aynı şey söylenemeyebilir. Hele de bizim gibi her alanda “güvensizliğin” tavan yaptığı, siyasilere, ülke yöneticilerine güvenilmeyen bir ülkede iyi olana bile herkes şüpheyle bakar. Maalesef o duygu bende de var, çünkü ben de bu toplumun bir ferdiyim, o nedenle bazı konularda tam karar veremediğim zamanlar da olabiliyor.

Ülkemizde son dönemlerde tartışılan MOBESE kameralarla ilgili düşüncelerim de çok net değil.

MOBESE; ‘Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu’ ifadesinin kısaltılmış adıdır. Delillere ulaşmayı kolaylaştıracağı, caydırıcılık içerdiği ve suçları engelleme, suçluları yakalama açısından faydalı olacağı söylenen MOBESE kameraların elbette böyle faydaları olacaktır. Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de de MOBESE kamera ağı kurulmakta ve faydasını da görmektedir, bunu kabul ediyorum ama MOBESE’ler kurulduğu tüm ülkelerde halen tartışılmaktadır.

Yapılan yasalara rağmen özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini, bireysel hak ve özgürlükleri sınırladığını savunanlar da halen az değildir. Ülkemizde MOBESE’lerle ilgili hassas, itinalı bir yasa yapılmış olmasına rağmen, MOBESE’lerin anayasanın “Özel Hayatın Gizliliği” maddesine aykırı olduğunu iddia edenler de oldukça fazladır. Ülkemizdeki o “güven sorunu” geliyor dayanıyor ve MOBESE’lere de şüpheyle bakılmasına, “acaba bize silah olarak kullanılır mı?” ya da “kişisel özgürlüğümüz sınırlanabilir mi?” düşüncelerini gündeme getiriyor.

Almanya, İsviçre gibi bazı Avrupa ülkelerinin mahkemelerine yansıyan MOBESE kararlarında, özet olarak; “sistematik ve kalıcı bir şekilde yapılan izleme ve kayıtların ‘özel hayatın gizliliği hakkını’ ihlal edeceğini ifade ediyor. Mahkemeler, bu faaliyetin icrasının sınırlarını çiziyor ve bu uygulamanın hak ihlaline sebebiyet vermeyecek şekilde yapılabileceğini ortaya koyuyor…”

Ülkemizdeki MOBESE Yasası’nda da sınırlar çizildi ama çağdaş Avrupa ülkelerinde bile insanlar MOBESE’den rahatsız olup, istismar edilebileceği endişesi taşıyorken, bizim gibi demokrasi kültürünün tam yerleşmediği, yönetenlere karşı güven bunalımının yaşandığı bir ülkede endişe kaynağı olması doğal değil midir?

MOBESE, acaba bizim hayati önceliklerimiz arasında mıydı? Bence MOBESE kameralar hayati önceliklerimiz arasında değil… MOBESE kameralar gelecek ve sanki de suçlar tamamen ortadan kalkacak, kimse suç işlemeyecek gibi bir duygu içinde olanlara söylemek gerekir ki; MOBESE bir tedbir aracıdır ama suçları tamamen ortadan kaldırmaz. Bugün dünyanın birçok ülkesinde MOBESE kameralar yoğun olarak kullanılıyor ama suçlar da işlenmeye devam ediyor.

Hiçbir tedbir tek başına suçları engellemeye yeterli değildir. Ülkeye girişler, yeni yasa da yapıldığı halde halen istenilen düzeyde denetim altında alınamıyor. Denetim yapacak polisin, daha iyi çalışabilmesi için başta personel eksikliği olmak üzere sıkıntıları giderilemiyor. Ülkemizde rekor sayıda kayıt dışı yaşayan insan var ve bunlar tespit edilemiyor. Ülkeye turist olarak giren insanlar, geri gitmiyor, ülkede kalıyor ve bu durumda binlerce insan var. Ülkemize üniversite eğitimi almaya gelen çok sayıda kişi yasağa düşüyor, kayıt dışı kişilerin arasına karışıyor… Ülkemize yasal olmayan yollardan gelen insanlar da olduğu biliniyor. İnsan kaçakçılığının, yabancı işçilerin köle gibi çalışmasının önüne geçilemiyor. Kayıt dışılığa ve çaresizliğe itilen insanlar, dolayısıyla suça da karışıyor.

Gördüğünüz gibi çözemediğimiz birçok sorun var ve biz bunları çözmek yerine, “MOBESE takalım tüm bu sorunlardan kurtulalım, suçları engelleyelim” diyoruz. Bence MOBESE’lere gereğinden fazla anlam ve görev yüklüyoruz. Dikkatinizi çekeyim; MOBESE kameraların olduğu ülkelerde suç işlenmeye devam ediyor. Hatta bazı suçlular, MOBESE’lerden de kurtulmanın yolunu bulmuş durumdadır… Umarım MOBESE kameralar da, geçmişte önceden şüpheyle baktığımız ama sonradan yararını gördüğümüz bir sistem olur ama MOBESE’leri kurarken estetik açıdan o kadar çirkin bir yöntem kullandık ki, daha takılmadan antipati yarattı.

Bir sistem bu kadar mı zevksiz ve bir kentin dokusunu bu kadar mı bozacak şekilde yapılır? “Buraya takılsın” denilen her yere demir yığınları dikip, bu kadar mı görüntü kirliliği yaratılır? Bu MOBESE’leri takarken bu kadar özensiz davranılmamalıydı. Lefkoşa kentinin en güzel, en özel yerlerine çok çirkin monteler yapıldığını gören vatandaşların siniri bozuluyor. Çağdaş ülkelerde neredeyse fark etmiyorsunuz bile, yeni yeni dev direkler dikmek yerine mevcut direkler kullanıyor ama biz ucubeler yığını yarattık. Zaten genel bir güvensizlik var, bir de bu ucube direklerle MOBESE’lerin antipati toplaması doğal değil midir?

09/03/2020 21:47