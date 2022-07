Ali Baturay: Piyango skandalında çok önemli dersler var ama alabilecek miyiz?

Bugün bütün gündür, Piyangolar İdaresi’nin, Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıldönümü nedeniyle çıkardığı 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri diye EOKA'cıların fotoğrafının basılması konusu tartışılıyor…

Bu ülke böyle işte… Gündem çok çabuk değişiyor, olay bol…

Piyango bileti tartışması, “hükümetin devlet çalışanları ile emeklilerin alacağı hayat pahalılığından yapacağı kesintinin” ve “KIB-TEK için yine ihalesiz akaryakıt alınacak olmasının” bile önüne geçti… Her kesimden tepkiler büyük…

İsterseniz bu olaya birkaç yönden bakalım, çünkü tek yanlı bir konu değil bu piyango skandalı…

Her şeyden önce şunu söyleyeyim; bir yerde bir kere en yukarıdan işler yanlış başladı mı aşağılara kadar hep yanlış gider. “Ne alakası var?” demeyin, vardır… Hükümetin oluşumu, UBP parti başkanının yedeğe çekilip yerine başka başbakan yerleştirilişi, kimsenin içine sinmeyen bir bakanlar kurulu, kedi içinde birbirini yemeye çalışan ahengi olmayan bakanlar topluluğu…

Hükümet zaten olduğu gibi fiyasko, aldığı kararlar, yaptıkları ve yapmaya çalıştıkları hep tartışmalı, hep olay… Böyle bir hükümete ait daire ve kurumlarda ne olmasını beklersiniz?

Aslında Piyangolar İdaresi’ndeki bu olay şaşılacak bir durum değildir, bu hükümetin altındaki tüm kurum ve dairelerde benzeri şeyleri bekleyin, hiçbir şey size sürpriz olmasın.

KIB-TEK’i batırdı bunlar, ülkeyi karanlığa gömdüler, halka fahiş fiyata elektrik satıyorlar, yeni binalara takacak elektrik saati bile yok, ihale sistemini bozdular, milyonlarca fazla para ödeyerek ihalesiz akaryakıt alıyorlar… KIB-TEK’te olanlara şaşırmıyorsunuz da Piyangolar Birimi’nde olanlara mı şaşırıyorsunuz?

Piyangolar Birimi’nde yapılan hata ülkeyi manevi olarak şoka soktu ama KIB-TEK’te olanlar ülkenin her tarafını, her sektörü, her ferdi maddi/ ekonomik, manevi ve ruhen çökertti.

Ne ilginçtir ki bu fiyasko, Piyangolar İdaresi Müdürü Osman Ekrem Uzun üzerinden UBP iç savaşına da dönüştü. Bu olay, iç çekişmede bir hesaplaşmaya yol açtı. Senin tarafın, benim tarafım meselesine, kelle alma, kelle isteme çabalarına bakıyorum ama pek şaşırmıyorum.

Evet yapılan hata pek savunulacak bir durum değildir ama bakıyorum da daha yukarılardaki bazı abiler, olay kendilerini vurmasın, kendi kıçlarını kurtarsınlar diye çok sert açıklamalar yapıyorlar.

Ya hükümette bir sol parti olsaydı? Ya Piyangolar İdaresi hükümette yer alan bir sol parti bakanlığının altında yer alsaydı? Ne hainlikleri kalacaktı ne de Rumculukları… Bazı kesimler mal bulmuş Mağribi’ye dönüşecekti. Çünkü biz konuları birbirine karıştırmaya ve istismar etmeye bayılıyoruz.

Gerçi bazı kişiler kurum müdürüne de benzeri suçlamaları yaptı. Ben Osman Ekrem Uzun’u yakından tanıyan birisi değilim, milliyetçiliği, vatanseverliği hakkında bir şey söyleyemem ama zaten mesele bu değildir. Buradan bir eleştiri, doğru bir eleştiri değildir. Bu olay büyük bir hatanın, ihmalin sonucudur, fiyaskodur, ciddiyetle bağdaşmaz, manevi tahribatları vardır ve bir bedeli de olacaktır ama müdürün kişilik haklarına saldırmaya gerek yoktur…

Müdürün suçu kabul etmesi, özür dilemesi ve görevden affını istemesi yani bir anlamda istifa etmesi de doğru bir davranıştır. Olması gereken budur işte ve müdür de bunu yapmıştır. Bu ülkede pek görmeye alışmadığımız bir davranış. Keşke tüm hata yapanlar, tüm fiyaskolara neden olanlar böyle yapsa…

Bu olay vesilesiyle şunu da söyleyeyim, bir süreden beridir, özellikle de son yıllarda göreve gelen hükümetler hem bakanları belirlerken hem müsteşar seçerken hem de müdürler atarken, herkesin her işi yapabileceğini düşünüyor. O koltuğa oturdu mu sihirli bir değnek değecek ve o kişi şıp diye işleri yapmaya başlayacak. Öyle olmuyor işte… Kişi istediği kadar iyi niyetli olsun, istediği kadar da iyi insan… Bunlar o görevi yapması için yeterli olmuyor, tecrübe, birikim, görmüş geçirmiş olmak, eğitimini o konuda almak, yani liyakat çok önemli. Spesifik olarak bu mesele için söylemiyorum, şu anda birçok devlet dairesi ve kurumunda böyle sorunlar yaşanıyor.

Bir de göreve gelen kişiler, “burası kurumsal bir yerdir, işler tıkır tıkır gider, çok bir şey yapmaya gerek yoktur” diye düşünmemeli. Evet bir yerin kurumsal olması iyi bir şeydir, elbette işleri kolaylaştırır ama yetmez, yönetici o işin ehli olmalı, bu da yetmez gözünü dört açmalı, tedbirli olmalı, kılı kırk yarmalı… Kim derdi ki işlerin tıkır tıkır işlediği, yıllardır basılan piyango biletleriyle ilgili böyle bir şey yaşanacak diye. Demek ki oluyormuş. Demek ki kontrolü bir an bile kaçırdığında bedelini ağır ödersin…

Gelelim bu fotoğrafa ve bizi yanlışa sürükleyen Google kültürüne… Piyango biletinde kullanılan bu fotoğraf, çok belalı bir fotoğraftır ve bugüne kadar defalarca yanlış kullanılmıştır, Erenköy direnişinin her yıldönümünde birçok kesim tarafından mücahitlerin fotoğrafı zannedilip anma reklamlarında, sosyal medya paylaşımlarında, kurumların internet sitelerinde yer almıştır. Yani bu bir ilk değildir.

Bugün geçmişte kimlerin bu hatayı yaptığı sosyal medyada bol bol paylaşıldı ve tartışıldı, ben oralara şimdilik pek girmeyim ancak geçmişte devlet kurumları ve bazı özel kurumlar bu hataları yaptı. Hatta Cumhurbaşkanlığı’nın 20 Temmuz’da hazırladığı videoda aynı fotoğraf kullanıldı. Tabii Cumhurbaşkanlığı ofisi bir cingözlük yapıp, bu fotoğrafın “EOKA terör örgütünü lanetlemek ve Rum saldırganlığını göstermek için kullanıldığını” açıklasa da kimse buna inanmadı. Siz bunu bizim külahımıza anlatın…

Bu fotoğraf belalı bir fotoğraftır, onu yanıltıcı yapan da fotoğraf karesindeki Türk Bayrağıdır. 1964 yılında EOKA’cılar St. Hilarion bölgesine bir tepede ele geçirdikleri Türk Bayrağı ile zafer kutlaması yaparken bu fotoğrafı çekmiş. Tabii EOKA’cıların Türk Bayrağı ile fotoğraf çekeceği kimsenin aklına gelmediği için bayrağı gören balıklama fotoğrafa dalıyor.

Artık zahmet edip araştırma yapmak, arşiv karıştırmak, uzmanına danışmak gibi bir şey yok. Google ustaya, Google uzmana başvurup, istenen, aranan fotoğraf ya da bilgi bulunuyor ya da bulduğunu sanıyor birçok insan. Google elbette faydalı bir araçtır ama kullanmasını bilmezseniz de sizi çok büyük yanlışlara itebilir. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve diğer sosyal medya mecraları da… Özellikle buralardan temin edilen fotoğraflar ve videolar da çok yanıltıcı oluyor. Bugüne kadar medyada defalarca hataya neden olmuştur. İnternet ansiklopedisi Wikipedia da yanlış bilgilerle birçok kişiyi yanıltmıştır.

Hatta bugün bile bu olayla ilgili yeni bir yanlış yapılmıştır. Sosyal medya mecrasından rastgele alınan bir fotoğrafın piyango biletine basılması fiyaskosunu veren medyamızdaki bazı haber siteleri Piyangolar İdaresi Müdürü Osman Ekrem Uzun diye, başka Osman Uzun isimli kişilerin fotoğrafını kullandı. Yanlışın haberini yaparken benzer bir yanlışı yapmak, medya olarak nasıl bir durumda olduğumuzu da gösteriyor.

Bir de özeleştiri yapayım, ben bu biletlerden bir tane satın aldım ama inanın hiç üzerine bakmadan cebime koydum. Hem eğitim alırken üniversitede hocalarımız hem de mesleğe başladığımız günlerde meslekteki abilerimiz; “Hayatın her anında haber var. Her yerde haber var, yeter ki görebilin, yeter ki gözünüzü dört açın. Dikkatli olmazsanız haber gözlerinizin önünden geçer gider de farkında olmazsınız” demişti. Benzer şeyleri ben de personelime, genç meslektaşlarıma çok söyledim, söylüyorum ama cebimdeki piyango biletinde haber olduğunu göremedim. Cebimdeki haberi göremedim ama onu saklayacağım. Ben bu bileti değiştirmeyip, hatıra olarak tutacağım. Üzerine EOKA’cı askerlerin fotoğrafının basılacağı bir KKTC piyango bileti bir daha olmaz herhalde. Bu acı tecrübeyi gelecekte anlatmak için bu skandal bilete sahip olmak gerekiyor değil mi?

Neyse, bu fiyasko bilet olayı bize önemli mesajlar verdi, umarım buradan ülke olarak gerekli dersleri çıkarmışızdır. Dönelim başka konulara, çünkü bizi bekleyen, çok yakıcı sorunlarımız var ve öyle kolay çözülecek gibi de durmuyor…

