Ali Baturay: Yani tüzüğü geçirdik ama altyapıyı yenileyemedik

Zaman zaman parlamenterler yasa yapmakla övünür. Parlamenterler, meclisteki komitelerde uzun çalışmalar sonucu ortaya yeni yasalar yaparlar veya mevcut bazı yasaları tadil eder, yani günümüz şartlarına uygun değiştirirler. Zaten parlamenterlerin işi de budur; vatandaşın yaşamını rahatlatacak ve onu her bakımdan güven altına alacak yasalar yapmaktır. Bazı dönemlerde gerçekten yoğun çalışmalarla güzel yasalar da yapıyorlar.

Bazen de yıllarca beklediğimiz yasalar bir türlü bitmek bilmez, geçmek bilmez. Mesela kamu reformu ile ilgili yasa, mesela yurttaşlıkla ilgili yasa, mesela belediyelerle ilgili yasa, mesela bilişimle ilgili yasa… Örnekleri artırabiliriz ama gerek yok, gördüğünüz gibi ellenince ses getirecek, birilerinin rahatını kaçıracak, popülizme hizmet etmeyecek yasalara siyasiler pek dokunmak istemiyor.

Ancak insan bu yasalar geçse de umutlu olamıyor, çünkü yasalar geçtikten sonra uygulanmıyor, çünkü yasalar geçtikten sonra onu çalıştıracak tüzükler yapılmıyor. Böyle bir durumda yasa yapmışsınız neye yarıyor ki? Yasa yapmak değil, onu uygulamak gerekir, uygulanabilir olması için tüzüklerini geçirmek gerekir, geçen tüzüklere inanmak ve onu uygulamak gerekir.

İşte alın size bir örnek; İkamet ve Vizeler Tüzüğü… Bu tüzük, büyük tartışmaların ardından Ekim 2019’da yürürlüğe girdi ama yaklaşık 20 gündür uygulanamıyor. Bildiğiniz gibi, birçok kesimden itirazlara neden olan, hükümet ortaklarından UBP’nin de içine sinmeyen bu tüzük, birçok değişikliğe uğrayarak yürürlüğe girdi ama altyapı yetersizliğinden dolayı sınır kapılarında, özellikle de Ercan Havaalanı’nda uygulanamıyor.

Mevcut sistem tüzükle ilgili yeni yazılımı kaldıramadı ve çöktü. Sistemin çökmesi, işlemlerin ağır olması, bilgisayarla değil de manuel (elle) yapılması anlamına geliyor. Yani bu, örneğin Ercan’dan gelen yolcuların daha fazla beklemesi, kuyruğun uzaması ve homurtuların, tepkilerin yükselmesi demektir. Bu sorun yaşanmasın diye tüzük böyle yoğun yerlerde uygulanmıyormuş. Aslında sistem çökmeden de arzu edilen çabukluğa ulaşılamamış…

Yani tüzüğü geçirdik ama altyapıyı yenileyemedik, geliştiremedik. Yani halkımızın anlayabileceği şekliyle, halk ağzıyla söyleyelim; tüzükle bilgili yeni bir bilgisayar yazılımı var ama mevcut bilgisayar sistemi bu yazılımı taşıyamıyor, mevcut sistem yenilenmediği için çöküyor.

Yani para harcayıp, yeni, çağdaş bir sistem oluşturulması gerekiyor. Ancak hükümetin büyük ortağı zaten bu tüzüğe ısınmadı, zaten birçok kesimden de tepki var. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bu tüzüğü uygulayamamak siyasileri pek de rahatsız etmiyor. Yani tüzük, bilgisayar sistemine yenildi, tüzük ölü doğdu.

Bazı gazeteler Başbakanın, sıkıntılar aşılana kadar tüzüğün 15 gün askıya alınması için talimat verdiğini yazdı. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise sistemde sıkıntı olduğunu, sistemin yazılımı kaldıramadığını, yeni bir bilgisayar sistemi kurulması gerektiğini doğruluyor ama tüzüğün askıda olmadığını söylüyor. Baybars, “Tüzük askıda” demenin doğru olmadığını vurguluyor. Bu tüzük için çok çaba harcayan Baybars’ın bu konuda böyle konuşması normal, onu anlayabiliyorum, gerçekten de teknik olarak tüzük askıda olmayabilir ama pratik olarak uygulanamıyor.

Uygulama noktasında, pratik olarak bunu yapacak olan muhaceret, polis zorda kalıyor, sıkıntı yaşıyor. Yani siz, hükümetin para harcayarak bu sistemi yakın zamanda yenileceğine inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Zaten pek içlerine sinmeyen, bazı tepkilere neden olan tüzük için kimse sistemi yenilemek için kılını kıpırdatmayacaktır. Tüzük askıda değil ama maalesef pratik olarak uygulanamıyor.

Hatta daha vahim bir durum var. Türkiye ile KKTC arasında karşılıklı gidip gelenlerin sicilini gösterecek, bazı sabıkalı kişileri, ya da adaletten kaçmaya çalışanları gösterecek olan online uygulama da mevcut sistem kaldırmadığı ve yeni bir sistem yaratılması gerektiği için uygulanamıyor. Türkiye Hükümeti verileri KKTC’ye sağladı. KKTC’de bu sistemi kullanacak personel bu konuda eğitim de aldı ama uygulamaya geçilemiyor. Olacak iş mi şimdi bu? Oluyor işte…

Yıllardır “ülkeye girişler kontrol altına alınsın, Türkiye’den ve diğer başka ülkelerden gelenler arasında suçlular ülkeye girmesin” deniliyor. Bunun için bir tüzük yapılıyor, ayrıca Türkiye kendi vatandaşlarının sicillerini gösteren bir sistemi de size sağlıyor ve siz bunları kullanamıyor, hayata geçiremiyorsunuz. Gerçekten çok yazık… Ülke yöneticilerine ağır sözler edildiğinde güçlerine gidiyor, hatta bazen deniz aşırı yerlerden bu türlü eleştiriler yapılınca bizim de kalbimiz kırılıyor, rencide oluyoruz, onurumuz kırılıyor ama be kardeşim siz de size söz söylensin, “beceriksiz” densin diye elinizden geleni yapıyorsunuz. Sizin yüzünüzden tüm Kıbrıs Türk halkı bazı yakıştırmalara maruz kalıyor. Aslında çöken muhaceretin bilgisayar sistemi değil, tüm ülkenin sistemidir de birçoğu halen bunun farkında değil.

05/02/2020 14:00