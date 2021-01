Ali Baturay yazdı: 2020, eşitsizliklerin, haksızlıkların, hak yemelerin ve tuhaflıkların yılıydı

Yeni yıl geldiğinde geçmiş yılı değerlendirmek adettendir. Gazeteler, dergiler, televizyonlar uzun uzun geçmiş yılı değerlendirir, genel değerlendirme de yaparlar, “ülkemizde” ve “dünyada” diye ayrı ayrı değerlendirme de olur… Hatta geçmiş yılı “ekonomi”, “siyaset”, “sanat”, “spor” gibi ayıranlar da var… Almanak şeklinde ekler verir bazı gazeteler, dergiler ama bazı televizyon kanalları her boşluğa “geçen yılın olaylarını” koyunca sıkıcı da olur…

Sizi fazla sıkmadan 2020’den söz edelim isterseniz; tabii ki geçen yılın en önemli, hatta birçok kesime göre tek önemli olayı Covid-19 salgınıdır. Bir bakıma öyledir de… Bu küresel sorun, sinema filmlerinde, dizilerde görüp de “kurmacadır” diye inanmadığımız şeylerin gerçeğe dönüşmesi, başımıza gelmesiydi bir anlamda. Hayatımızı baştan başa değiştiren, özgürlüğümüzü elimizden alan, alışkanlıklarımızın değişmesine neden olan, sağlık ve ekonomik bakından bize bir felaket yaşatan, daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir sorundu Covid-19 salgını… Halen de öyledir…

Ancak biz Covid-19 salgını ile birlikte başka şeyler de yaşadık. Bu salgın bize ülkemizin defolarını çok daha iyi gösterdi. Biliyorduk ekonomik yeterliliği olmayan, kendi ayakları üzerinde duramayan, Türkiye’ye bağımlı bir devletimiz olduğunu ama bir küresel salgına bir ay bile dayanamayacak bir ülkenin vatandaşları olduğumuzu daha net gördük.

Salgın, bu ülkenin bir “memur devleti” olduğu gerçeğini de çok daha iyi gösterdi bize. Bu gerçeği küresel bir salgının bile değiştiremediğini de… Bu ülkeyi yönetenlerin, özel sektör çalışanlarını zerre düşünmediğini salgın günlerinde iyice deneyimledik.

Yönetenler, “Özel sektör işletmelerini çok mu düşünüyor?” diyebilirsiniz. Evet onları da önemsemiyorlar, bir hayli karar alırken onlarla istişare etmediler, onları dinlemediler, perişan ettiler ve onlara katkı yapmadılar, tabii ki bundan en fazla olumsuz etkilenenler, çalışanlar, emekçiler, işçiler oldu. Başka ülkelerde kapanan sektörlere devlet katkı yaptı ama bizde “ne halin varsa gör” der gibi kendi kaderine terk ettiler işletmeleri.

Covid-19 salgını, ülkede bir eşitlik sağlamak, hatta geçmişte yapılan birçok hatayı düzelterek yolumuza devam etmek açısından bir fırsattı ama olmadı, bunu yapamadı bu ülkeyi yönetenler. Yöneticiler salgının ilk günlerinde “hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, birçok yanlışımızı düzeltip, yeniden başlayacağız” dedi ama olmadı, her şey eskisi hatta eskisinden de kötü oldu, çünkü siyasiler ezberlerini değiştiremedi, siyaseti de ülke yönetme tarzını da değiştiremediler, bildiklerini salgın günlerinde de uyguladılar. Partizanlık da dahil eskinin ne kadar yanlışı varsa hepsini uyguladılar.

Salgın günlerinde denk gelen cumhurbaşkanlığı seçimi süreci, her şeyin önüne geçti, salgının bile… Ülkeyi yönetenler, salgından çok cumhurbaşkanlığı seçimini düşündüğü için mantıklı, eşitlikçi, adaletli kararlar alamadılar. Geride bıraktığımız 9 ay, bu ülkede “haksızlıklarla” doludur. “Haksızlık” gerçek kelime mi bilemiyorum, belki de “haksızlık” hafif bir kelime olur, buna “adaletsizlik” hatta “hak yeme” bile diyebiliriz. Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının engellendiği tarihe kara leke olarak yazılacak bir dönem yaşadık.

Bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı ve şu andaki cumhurbaşkanı seçimi kazanabilsin diye aklımızın aldığı ve alamayacağı her şey yapıldı. “Bu aday kazanmazsa Türkiye Hükümeti, Kıbrıslı Türklere yardımı kesecek, perişan olacağız” algı operasyonu yapıldı hem de çok güçlü bir şekilde. Türkiyeli yetkililer de bu adayı desteklediğini her platformda ortaya koydu, seçim yasakları hiçe sayılarak propagandalar, açılışlar yapıldı… Türkiye havuz medyası topuyla tüfeğiyle bu işe girdi, yalan, yanlış, hakaret, her şeyi kullandılar.

70’li yıllardan bugüne tarihsel bir sıralama yaptılar ve “Türkiye’den müdahale hep olurdu” dediler haklı çıkarmak için olanları, sanki geçmişte yapılan hatalar, bugünü haklı çıkacakmış gibi. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde “Bu kadarı da fazla” dedirten birçok çok şey yapıldı. İşin sonunda da hiçbir şey olmamış gibi zafer kutlandı… Bunları unutmamız, hiç yaşamamış gibi yapmamız beklendi…

Ya UBP Kurultayı? İlk turunda 7 bine yakın üyenin gidip oy kullandığı ve ikinci tura kalacak iki adayı belirlediği kurultay, birdenbire iptal oldu. Müdahaleyle Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy, adaylıktan geri çekildi. Birinden birinin başkan olması için bir adım kalmışken, “hayır siz olamazsınız” dendi onlara. Kurultayda aday bile olmayan Ersan Saner, başkan ve başbakan oldu, “tek aday, o da Saner” baskısıyla. Tam bir hak yeme, tam bir adaletsizlik… Dahası da vardı tabii; kurulan azınlık hükümetinde başkan olmalarına ramak kalmış Sucuoğlu ve Taçoy, bakan bile yapılmadı… Herkesin gözü önünde öyle bir oyun oynanıyordu ki bunlara alet olanların vicdanı da sızlamadı… Yoksa sızladı da fark ettirmediler mi bize?

İlla ki “tarif edilen” şekilde hükümet kurulacaktı, ona uygun olan da ancak bir azınlık hükümetiydi ve bunun için de Halkın Partisi’nden 3 milletvekilinin istifa edip, bağımsız kalması ve onlara mecliste nisabı sağlama katkısı yapması gerekiyordu. O da oldu, istifa ettiler, gerekli katkıyı da yaptılar. Bakanlıkların dağılımı bile bir acayipti ama “dizaynlar yılında” bu da olacaktı…

Bu arada birçok kişi, birçok şeye ses çıkarmadı ama daha sonra kendisi mağduriyet yaşadı. Daha önce ses çıkarmadığı için de ne diyeceğini bilemedi. Birçok kişi yaptıkları tercihlerin karşılığını görememekten dolayı pişman, vicdanları da sızlıyor ama söyleyemiyorlar. Tabii bitmedi, daha çok kişi bu pişmanlığı yaşayacak. 2020’den bahsederken bunları atlamamak, bunlardan bahsetmemek olmaz…

Ha bu arada 9 ay boyunca yetkililerin imza attığı onlarca saçmalığa tanık olduk. Yöneticilerin kararsızlıkları vardı, aldıkları kararları bir gün bile geçmeden değiştirdiler. Beceriksizlikler vardı, hem de ne beceriksizlikler. Ülkeyi yönetenlerin birçok ihmali vardı, ayrıca yasalara ve kendi koydukları kuralları ihlalleri de… Söylediklerinin tersini yapma, “yapmam”, “izin vermem”, “yan yana gelmem” diyenlerin kısa süre sonra hepsini yaptığı, siyasetin yerlerde süründüğü bir yıl… Kapkara bir utanç yılı ve emin olun ki bu tuhaflıklar süreci devam ediyor…

01/01/2021 21:53