Ali Baturay yazdı: Açık açık anlatın ki herkes size destek versin, herkesi inandırın

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, AB tarafından Kıbrıslı Türklere yapılacak olan Covid-19 aşısı katkısını, Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden kabul etmemesini ve “KKTC üzerinden yapılmasını” şart koşmasını eleştirmiştim. Bir anlamda “KKTC’yi tanıyarak katkı yapın” demek istediğini, bunun da aşıları almamak anlamına geldiğini, çünkü AB’nin KKTC’yi tanımadığını söylemiştim. KKTC’nin tanınmasını aşı tedarikinin önüne koymanın doğru olmadığını, sağlık aracılığıyla politika olamayacağını belirtmiştim.

Bu yazıma destek geldiği gibi eleştirenler de oldu. Doğaldır, eleştirilmekten rahatsız olmam ve saygı da duyarım ama söyleyeceğim birkaç söz vardır. Bana “Yazında Kıbrıslı Türklere 2 bin kişilik aşı verileceğini yazmadın, sadaka mı veriyorlar?” diye tepki gösterenler oldu. Bir kere bu konuda bilgi kirliliği var, sanki de “2 bin kişilik verilecek, başka da verilmeyecek, tüm katkı bu kadar” gibi bir algı yaratılıyor. Hayır, bu yanlış bir bilgidir, ilk etapta 2 bin kişilik verilecek, aşı AB’den gelmeye devam ettikçe katkı yapılacak, 200 bin kişilik rakama ulaşılacak.

AB de aşı tedariki konusunda sıkıntı yaşıyor ve birlik üyesi ülkelere kademe kademe katkı yapıyor, bu çerçevede Rum yönetimi önceliği kendi halkına verip, işi ağırdan alıyor olabilir ama sonuçta bu katkıyı yapacak. Mesele, onları “ağırdan alma” konusundan alıkoymak, uyarmak, bunu düzetmekse ona tamam ama toptan retçi bir anlayış olmamalı…

AB’nin Annan Planı referandumu sonrası Kıbrıslı Türklere “evet” demesinin ödülü olarak söz verdiklerini yerine getirmediği için “En azından onun hatırına direkt Kıbrıslı Türklere bu aşıları neden vermesin?” diye soranlar var. Evet AB, Kıbrıslı Türklere verdiği sözleri tutmadı, nitekim AB Komisyonu eski Başkan Yardımcısı Günter Verheugen bu konuda yıllar sonra itirafta bulunmuş, “AB, 2004'te Kıbrıslı Türklere verdiği sözü tutmak zorundadır" demiştir. Ancak o köprülerin altında çok sular aktı, evet sözler tutulmadı, hayatımıza bir şekilde devam ettik, oraya takılıp kalamayacağımızı gördük, konjonktür değişti. AB, KKTC’yi tanımıyor, Kıbrıslı Türkleri bireyler olarak AB vatandaşı sayıyor ve Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden katkı yapıyor. Zamanında sözlerini tutmadılar diye, bugün AB’deki haklarımızı da küsüp reddedemeyiz. Hele de böylesine küresel bir hastalıkla ilgili aşıları hiç reddedemeyiz.

Bu arada beni eleştirenler arasında “Onların aşısına ihtiyacımız yoktur” diyenler de var, “KKTC üzerinden vermezlerse kendilerine kalsın” diyenler de… Elbette böyle düşünenler olabilir, onlar da öyle düşünüyordur ama bana göre bu doğru bir düşünce değil. Tüm dünya aşıya ulaşmaya çalışırken ve tam olmasa da normalleşmeye doğru bir adım atmak için bu aşılara ulaşmak hayati önem taşıyorken, bir inat uğruna “istemem” demek bize fayda sağlamaz. Salgından dolayı canlar giderken, ekonomi yıkıma uğramışken, neden inat edelim ki? Bu inatla kendi kendimize zarar vermiş oluruz.

Hele de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı gibi, sırf kendilerince yeni bir anlayış olan “iki devletli/ KKTC’nin egemenliğini tanıyan modeli” güçlendirmek için “Aşıları KKTC üzerinden verirseniz alırız” demek, böyle bir zamanda yapılacak iş değildir. Aşılara en hızlı bir şekilde tüm halkın erişimi sağlanmalıdır.

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olan Kıbrıslı Türkler kişisel olarak da gidip Güney Kıbrıs’ta aşı olabilecek. Aynı şekilde güneyde çalışan ve ‘Genel Sağlık Sistemi’ne (GHS-GESY) kayıtlı olmayıp Covid-19 aşı programına dahil edilmek isteyenler için de başvuru kabul ediliyor. Yani bu şartları taşıyanlar Güney Kıbrıs’ta aşı olabilecek, bu hakka sahiptirler.

Ancak KKTC’deki herkes Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı değildir, herkes güneye geçip aşı olamaz, o nedenle ülkemize aşı gelmesi önemlidir, ne kadar fazla gelirse o kadar çok kişi yararlanacak. Elbette Türkiye’den 20 bin aşı gelmesi önemlidir. Hem Türkiye’den hem AB’den aşıların gelmesi için her türlü zemin hazırlanmalıdır, ne kadar kolaylaştırılabilirse kolaylaştırılmalıdır. Bizim bu konuları hiç tartışmıyor olmamız gerekirdi.

AB’den gelecek aşılara zorluk çıkarmak yerine tüm bürokratik engelleri ortadan kaldırmak gerekir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, bugün bir açıklama yaparak ortamı yumuşatmaya çalıştı, AB üzerinden gönderilecek aşılar için süreçleri yakından takip ettiklerini söyledi. Tabii Doğruyol, Rumları suçlamaktan da geri durmayarak, aşı tedariki için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ‘bürokratik engeller’ çıkardığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tatar dünkü açıklamasında, Kıbrıs Türk tarafının, “aşı tedarikinin usulünü beğenmediğini”, “aşıların KKTC’nin üzerinden verilmesi gerektiğini” söylemişti. Tatar, bu konuşmalarla aslında bürokratik engel çıkaran tarafın bizim taraf olduğu izlenimi vermiştir. Tatar, dünkü açıklamasında Rum tarafının bürokratik engel çıkardığını söylemedi, 2 bin aşı gönderiliyor olmasından da şikâyet etmedi. Tatar’ın dünkü açıklaması, tümden retti. Yani 2 bin değil de bir milyon aşı gelecek olsa da KKTC üzerinden gelmeli, KKTC’nin egemenliği tanınmalı, öyle tedarik edilmeli şeklindeydi.

Ben Tatar’ı bu retçi tavrı nedeniyle eleştirdim, mantalitesinin doğru olmadığını söylemeye çalıştım. Dün ve bugün birçok kesimden Tatar’a yapılan çok sayıdaki eleştirinin çıkış noktası da budur, Tatar’ın retçi tavrı, aşıyı fırsat bilip “KKTC’yi tanıyın” ısrarı üzerinedir. Tatar’ın sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, ortamı yumuşatmaya çalışıyor ama aslında aynı şeyleri söylüyor, “Biz hazırız, Rum zorluk çıkarır” diyor. Neye göre zorluk, “Katkıyı KKTC üzerinden yapın” dendiği için de bunu dikkate almadığı için mi? Orası net değil.

Rum tarafının çıkardığı bürokratik engellerin ne olduğunu açıklayın öyleyse, daha net ortaya koyun, halkın anlayacağı gibi anlatın, bu konuda gerçekten mücadele verdiğinizi, gerçekten engelin onlardan kaynaklandığını anlatın, herkes de size destek versin. Bizi inandırın yani…

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14/01/2021 18:14