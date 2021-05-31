Ali Baturay yazdı: Adalı cinayetini bile 'Rumlar işledi' dediler, her başı sıkışan 'Rumlara' sarılıyor

Hem Rumlardan nefret edip hem de onlardan beslenen bir kesim var… Sorsanız Rumları görmek istemezler, aynı ortamda bulunamazlar, onlara tahammül edemezler ama kendi çıkarları için de tepe tepe kullanırlar.

Mesela kafaları birine kızdı mı, onu kötülemek, karalamak istediler mi hemen ona “Rumcu” derler, “Rum ajanı” derler, “Rum aşığı” derler… Kıbrıs’ta federal çözüm isteyenleri de “Rumcu” ilan ederler… Onlara göre, federal çözüm istemek, hatta kimlerine göre çözüm istemek; Rumlarla kucak kucağa gelmek için can atmakmış…

Yıllardır bu ülkede birçok insana “Rum ajanı” suçlaması yaptılar, bu nedenle hayatını kaybedenler bile oldu.

Bazı politikacıların ya da sivil toplum örgütü temsilcilerinin, bazı aydınların Rum meslektaşları veya diğer Rum arkadaşlarıyla sosyal medyada paylaşmakta sakınca görmedikleri fotoğraflarını alıp onlara “Rumcu” suçlaması yapanlar var…

Yıllarca kullanılan “Rumcu” suçlaması artık günümüzde pek alıcı bulmuyor, zaten sınır kapıları da açıldıktan ve her iki halkın karşılıklı gidiş gelişinden sonra bu suçlama miadını doldurmuş oldu.

Karşılıklı ekonomik beklentiler var; Rumları görmek bile istemeyenler, onlara mal- ürün satmak ve Euro kazanmak için can atar duruma geldi, bugün “sınır kapılarını açın” diyor böyleleri de…

Ben ilişkilerin mükemmel olduğunu, her iki taraftan insanların birbirlerine karşı önyargılarının yüzde yüz ortadan kalktığını, sorunlar olmadığını söylemiyorum ama kimse artık “Rumcu”, “Türkçü” saçmalıklarına rağbet etmiyor.

Ha “miadı doldu” dedikse halen kullanılmıyor mu? Kullanılıyor tabii ki… Bunu alışkanlık edinmiş olanlar hiçbir fayda etmediğini bildiği halde “Rumcu”, “Rum ajanı”, “Rum hayranı” ifadelerini kullanıyorlar maalesef…

Hatta kışkırtıcı olsun diye çözüm isteyenlere “Rumcu” derken aynı zamanda “Türkiye düşmanı” yakıştırması yapıyorlar, bu psikolojik silahlarını daha da güçlendirmek için.

Mesela Türk tarafında Rumlardan nefret edenler, ırkçı ELAM’ın seçimlerden hep daha güçlü çıkmasını, hem ELAM’ın hem de Helen milliyetçiliği yapan diğer partilerin güçlenmesini isterler.

Bir zamanlar Arabesk müzikten hoşlanmadığını söyleyenlerin gizli gizli Arabesk müzik dinlediği ortaya çıkmış, üzerine araştırma yapılmıştı.

Yine günümüzde mafya dizilerinden nefret ettiğini söyleyenlerin gizli gizli “mafya dizisi” izlediği biliniyor.

Porno izleyenleri kınayanların, her fırsatta gizli gizli porno film izlediği gibi “nefret ettiğini” söylediği şeye aşık insanlarla doludur yeryüzü ve de ülkemiz.

İşte ELAM’dan nefret ettiğini söyleyip de ona aşık birçok Kıbrıslı Türk vardır, onun güçlenmesini isterler ki, onun üzerinden beslensin, politika yapsın, “Bak işte bunlarla nasıl çözüm yapacağız?” desin diye...

Mesela dün yapılan parlamento seçimlerinde federal çözüm yanlısı AKEL’in oylarının düşmesine hatta ne kadar çözüm istediği tartışılabilir ama DİSİ’nin bile birinci parti gelmesine rağmen oy kaybına uğramasına ama ırkçı, çözüm karşıtı, Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak gören ELAM’ın ve diğer çözüm karşıtı particiklerin oylarını yükseltmesine bayram ediyor bizim buralarda bazıları.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner de ELAM’ın oylarını artırması üzerine açıklama yaptılar, sözde tepkilerini ortaya koyup ülke insanını uyarıyorlar ve bu durumun kendi tezlerinin haklılığını ortaya koyduğunu iddia ediyorlar.

Hayat böyledir işte birçok konuda “olumsuzluğa” tepki gösterir gibi görünenlerin aslında o olumsuzluğa sevindiğini gösteren yığınla örnek vardır. ELAM’ın başarısı da bizdekileri sevindiriyor aslında, kendilerini haklı göstermek için böyle şeylerin olması gerekiyor…

ELAM, ırkçı, faşist açıklamalar yaptı mı, Kıbrıslı Türklere nefretini kustu mu, eylem yaptı mı, ohhooo burada bazıları bayram yapıyor, kınadığını, eleştirdiğini söyleyenlerin satır aralarına bakın, sevinçlerini, oradan nasıl beslendiklerini göreceksiniz.

Sosyal medyada bazı tepkilere bakıyorum, farkında bile değiller ama aslında kafa olarak o eleştirdiği, küfrettiği ELAM’dan farksızdır kendileri de…

Elbette ELAM güçlenmesin, elbette o kafada olanlar çoğalmasın, elbette ırkçı, faşist partiler, geniş kitleleri etki altına almasın. Bu türlü oluşumların ne kendi ülkesine faydası var ne de o ülkenin dostluk ya da işbirliği yapacağı başka ülkelere, toplumlara… Böyleleri zaten yabancı düşmanıdır, kendinden başkasını istemez, dışlar, hatta kendi vatandaşları arasında bile kendisi gibi düşünmeyenleri düşman ilan eder.

Maalesef tüm dünyada bunlardan vardır ve zaman zaman da güçleniyorlar ama bunlar her zaman ülkelerinin başına dert oluyor, kötülük getiriyor, barış ortamını bozuyorlar…

ELAM ve diğer birkaç küçük Rum partisi, oylarını bir miktar artırdı diye Kıbrıs’ta çözüm isteyenler, bundan vazgeçecek değildir. Kıbrıs’ta çözüm, uluslararası toplum içine girmek, dünyalı olmak Kıbrıslı Türklerin hakkıdır, ELAM’dan korkup da bunu ellerinin tersiyle itecek değildir.

Bu arada ülkemizde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yapmış, emekli subaylar Galip Mendi ile

Peker Günal da Kıbrıs’taki “Rumculuk” edebiyatını iyi öğrenmiş ki Kutlu Adalı cinayetini Rumlara mal ettiler. Mendi ve Günal, Kutlu Adalı’yı Rum/ Yunan istihbaratının öldürdüğünü iddia etti. Rum- Yunan istihbaratı Türk mafyasını kullanarak Adalı’yı öldürtmüş. Her şey açıkça ortadayken ve itiraflar da varken bu iddialara kargalar da güler ama gelin görün ki bu işin içine de Rum soktular.

Sormazlar mı bu iki emekli subaya, “Siz koca bir orduyla burada ne yapıyordunuz? Bu ülkeyi nasıl koruyordunuz da Rum/ Yunan ikilisi burada elini kolunu sallayıp cinayet işliyor?” diye. Yine emekli subay Korkut Eken ve yanında getirdiği Atilla Peker’in PKK operasyonunu araştırmak, engellemek için geldiğini de söylüyor ya bu emekli subaylar, onun için de sormak lazım. Koskoca ordu burada dururken, Türkiye’de polis teşkilatı neden başka bir ülkedeki PKK operasyonunu engellemeye çalışsın ve neden bunun için emekli bir subayı ve de yanında birçok suça karışmış bir tetikçiyi kullansın?

Emekli subaylar bizi aptal sanıyor galiba, “Rum/ Yunan ikilisi” ve “PKK” deyince işin içinden sıyrılabileceklerini sanıyorlar. Ne acayip günlerden geçiyoruz böyle…

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31/05/2021 21:39